Ещё
Туристам в Амстердаме предлагают вылавливать мусор из воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристам в Амстердаме предлагают вылавливать мусор из воды 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В столице Нидерландов туристам предлагают собирать мусор во время экскурсий по каналам города, сообщает Stern.
С такой инициативой выступила организация «Пластиковый кит», созданная для очистки каналов Амстердама от мусора. Туристам предлагается за 25 евро прокатиться на лодке и вылавливать сачками мусор из воды, при этом в стоимость прогулки включены закуски и напитки.
Мусор, собранный в каналах, идет на переработку и создание туристических лодок, а также мебели и пенопласта. Сообщается, что программа пользуется популярностью у гостей города, которые воспринимают ее как развлечение.
РИА Новости: последние новости
Новый аэропорт Симферополя запускает систему диспетчеризации такси Недорого и со вкусом: как Белоруссия привлекает российских туристов В Таиланде ограничат доступ туристов в Аюттайю из-за киносериала о любви
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку135
Захарова сделала Трампу ответное предложение237
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод53
США подняли в воздух самолет «судного дня»333
Трамп выступил с призывом к России894
Видео
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение