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Сказочная Сванетия: видеозарисовка из удивительного уголка Грузии
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Сказочная Сванетия: видеозарисовка из удивительного уголка Грузии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Сванетию называют сказочным уголком Грузии. Труднодоступный регион расположен высоко в горах. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры из Сванетии
Находясь в этом горном крае, человек как будто остается один на один с природой. В то же время туристическая инфраструктура в Сванетии уже хорошо развита и тут можно провести время с комфортом. Отдых в Сванетии сегодня популярен среди туристов в любое время года. Главные достопримечательности горного края — это впечатляющие горные пейзажи и удивительные сванские башни. При этом во всех селах Сванетии сохраняется неповторимая колоритная атмосфера.
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