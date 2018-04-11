Сказочная Сванетия: видеозарисовка из удивительного уголка Грузии

Сванетию называют сказочным уголком Грузии . Труднодоступный регион расположен высоко в горах. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры из Сванетии

Находясь в этом горном крае, человек как будто остается один на один с природой. В то же время туристическая инфраструктура в Сванетии уже хорошо развита и тут можно провести время с комфортом. Отдых в Сванетии сегодня популярен среди туристов в любое время года. Главные достопримечательности горного края — это впечатляющие горные пейзажи и удивительные сванские башни. При этом во всех селах Сванетии сохраняется неповторимая колоритная атмосфера.