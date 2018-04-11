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С начала 2018 года поезда Аллегро перевезли 93 тыс. пассажиров
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С начала 2018 года поезда Аллегро перевезли 93 тыс. пассажиров 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В 2017 году услугами поездов «Аллегро» воспользовались 482 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в 2016-м.
Показатель использования вместимости высокоскоростных поездов по направлению из Санкт-Петербурга в Хельсинки составил более 50%, что на 9% больше, чем в 2016 году.
Всего с момента запуска международного сообщения 12 декабря 2010 года подвижным составом «Аллегро» перевезено 2,78 млн пассажиров.
На направлении Санкт-Петербург — Хельсинки ежедневно курсируют четыре пары поездов «Аллегро», их вместимость составляет 341 место.
Максимальная скорость движения подвижного состава по территории России составляет 200 км/ч, по территории Финляндии — 220 км/ч.
Скоростной поезд «Аллегро» остается первым и единственным совместным проектом ОАО «РЖД» по организации пассажирского железнодорожного сообщения с иностранной компанией. Совместное предприятие с финскими железными дорогами VR Group создано в 2006 году. Акции компании поделены между двумя холдингами.
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