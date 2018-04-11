С начала 2018 года поезда Аллегро перевезли 93 тыс. пассажиров

В 2017 году услугами поездов «Аллегро» воспользовались 482 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в 2016-м.

Показатель использования вместимости высокоскоростных поездов по направлению из Санкт-Петербурга Хельсинки составил более 50%, что на 9% больше, чем в 2016 году.

Всего с момента запуска международного сообщения 12 декабря 2010 года подвижным составом «Аллегро» перевезено 2,78 млн пассажиров.

На направлении Санкт-Петербург — Хельсинки ежедневно курсируют четыре пары поездов «Аллегро», их вместимость составляет 341 место.

Максимальная скорость движения подвижного состава по территории России составляет 200 км/ч, по территории Финляндии — 220 км/ч.