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Воронежцы смогут летать в Крым по льготным авиабилетам
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Воронежцы смогут летать в Крым по льготным авиабилетам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из международного аэропорта Воронеж можно будет улететь в Симферополь по льготным авиабилетам.
По субсидированным билетам пассажиры смогут летать рейсами авиакомпании Red Wings. Согласно планам Правительства РФ, льготные билеты должны поступить в продажу не позднее 15 мая. Они будут действовать на период выполнения полётов: с 1 июня по 30 ноября 2018 года. Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении — 2 500 рублей.
Льготой могут воспользоваться только граждане России: молодёжь до 23 лет, люди пенсионного возраста, инвалиды I группы в сопровождении одного человека, инвалиды с детства II или III групп, а также человек, сопровождающий ребенка-инвалида. Для оформления льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие личность пассажира, его возраст, гражданство и социальный статус льготника.
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