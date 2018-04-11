Ошибаться пилотам S7 запретила прокуратура

Инцидент произошел 21 января на рейсе Новосибирск Иркутск . Во время захода на посадку в аэропорту Иркутска экипаж Airbus 320 допустил преждевременное снижение до высоты

450 метров

вместо установленной

600 метров, сообщили в Международном авиационном комитете (МАК).

Путем согласованных действий с диспетчером пилоты, выполнив уход на второй круг, благополучно осуществили приземление. Пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений также не получило.

«По результатам проверки новосибирским транспортным прокурором генеральному директору ПАО «Авиакомпания „Сибирь“ внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о безопасности полетов», — рассказали 11 апреля в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры.

S7 Airlines (юридическое название — ПАО «Авиакомпания „Сибирь“) признана третьей в России по удобству для пассажиров. Сервис путешествий „Туту.ру“ проанализировал почти 35 тысяч отзывов пассажиров, совершивших полет на самолете в 2017 году, и составил ТОП-5 лучших авиакомпаний. Рейтинг возглавил »Аэрофлот» , за ним следует «Россия», на четвертом месте обосновалась «Аврора», пятое место — у «Ямала».

Среди плюсов у S7 Airlines пассажиры назвали отличное питание, профессиональный экипаж, соотношение цены и качества. В минусах были отмечены недостаток места для ручной клади, задержка рейсов и платный выбор места в базовом тарифе.