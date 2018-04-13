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Во Владивосток прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica
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Во Владивосток прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В субботу, 14 апреля, во Владивосток по туристическому маршруту из Пусана в Японию в очередной раз прибывает океанский суперлайнер Costa NeoRomantica, сообщает PRIMPRESS.
Покинет наш город Costa NeoRomantica в этот же день в 20 часов.
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