Во Владивосток прибывает океанский лайнер Costa NeoRomantica

В субботу, 14 апреля, во Владивосток по туристическому маршруту из Пусана Японию в очередной раз прибывает океанский суперлайнер Costa NeoRomantica, сообщает PRIMPRESS.

Покинет наш город Costa NeoRomantica в этот же день в 20 часов.