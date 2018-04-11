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И туризмом богатеть
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И туризмом богатеть 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В прошлом году турфирмы региона продали жителям области более 120 тысяч путевок. Это почти на 30 тысяч больше, чем в 2016 году. На санаторно-курортное лечение за два минувших года земляки потратили более 3 миллиардов рублей. Как и по каким направлениям будет развиваться туристический рынок региона, продемонстрирует стартующий в пятницу специализированный форум. В министерстве экономического развития Новосибирской области нам рассказали, что в регионе большое внимание уделяется таким перспективным направлениям, как оздоровительный, медицинский и экологический туризм. Санаторно-курортный комплекс представлен 29 организациями. Туристический комплекс — это 2 268 памятников истории и культуры, 15 театров, 72 музея. В областном центре работают филармония и концертный зал, планетарий, центр океанологии и морской биологии «Дельфиния» (океанариум и дельфинарий), зоопарк, детская железная дорога, аквапарк. Новосибирск — центр деловой и культурной жизни, столица Сибири, именно так его на­зывают.
12 ноября 2017 года в областном центре был открыт для посетителей мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история». Новосибирская область вошла в число 19 пилотных регионов, где реализуется данный проект. Министерство экономического развития Новосибирской области ведет работу по развитию внутреннего туризма, в том числе информирует жителей и гостей региона о возможностях культурно-познавательного туризма на территории, помогает продвижению мероприятий. Сотрудники ведомства принимают участие в разработке туристических маршрутов совместно с представителями муниципальных образований области и Туристско-информационным центром. — Приглашаем посетить выставку-ярмарку туристических услуг, а представителей органов власти, курирующих туризм и индустрию гостеприимства в регионах Сибирского федерального округа, и туриндустрии — принять участие в деловой программе Сибирского туристического форума, — обращаются к читателям «Советской Сибири» организаторы меро­приятия.
Идеи и предложения, маршруты и направления
В рамках форума будет организована выставка-ярмарка туристических услуг, на которой муниципальные образования региона, объекты туристического показа, театры, музеи, коллективные средства размещения, санаторно-курортные организации представят возможности отдыха и лечения в Новосибирской области; туроператоры и турагентства презентуют экскурсионные программы и маршруты, расскажут о новинках и интересных предложениях на предстоящий сезон. На первый день работы форума запланирована насыщенная деловая программа: пленарное заседание, круглые столы по вопросам изменений федерального законодательства, межрегионального сотрудничества и продвижения территорий, развития оздоровительного, медицинского, гастрономического и сельского туризма, взаимодействия туристско-информационных центров, туристских организаций, ресторанов и гостиниц, презентации компаний и летних программ.
Посещение мероприятия: бесплатное. Время работы: 13 апреля — с 9:30 до 18:00, 14 апреля — с 10:00 до 16:00. Место проведения: «Маринс Парк Отель Новосибирск» (Вокзальная магистраль, д. 1, 2-й этаж). По вопросам регистрации, участия в деловой программе и размещения в гостиницах Новосибирска во время проведения Сибирского туристического форума обращаться в Туристско-информационный центр Новосибирской области по телефонам +7 (383) 286-54-90, 223-27-56, электронной почте turizm@nso.ru.
Организаторы: министерство экономического развития Новосибирской области и Туристско-информационный центр Новосибирской области.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №15 от 11 апреля 2018 года
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