Из Казани стали чаще летать в Дубай и Бангкок

В аэропорту Казани увеличился пассажиропоток на рейсах в Дубай Бангкок . Такая тенденция просматривается с начала года. Ашхабада. В Дубай из казанского аэропорта стали летать чаще на 171,3%, в Бангкок — на 72,5%. Кроме того, сейчас популярны рейсы до Стамбула , Пхукета, Баку Всего на международных сообщениях из Казани перевезли 143 528 пассажиров. Если говорить об общих цифрах, то казанский аэропорт обслужил 554 887 пассажиров. Батуми, Напомним, что с 25 марта в казанском аэропорту действует летнее расписание. В маршрутной сетке появились новые направления: Тбилиси Болонья и другие. Читайте также: 1 июня откроется авиарейс Казань — Симферополь