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Из Казани стали чаще летать в Дубай и Бангкок
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Из Казани стали чаще летать в Дубай и Бангкок 

Казанский Портал 37 минут назад
В аэропорту Казани увеличился пассажиропоток на рейсах в Дубай и Бангкок. Такая тенденция просматривается с начала года.
В Дубай из казанского аэропорта стали летать чаще на 171,3%, в Бангкок — на 72,5%. Кроме того, сейчас популярны рейсы до Стамбула, Пхукета, Баку и Ашхабада.
Всего на международных сообщениях из Казани перевезли 143 528 пассажиров. Если говорить об общих цифрах, то казанский аэропорт обслужил 554 887 пассажиров.
Напомним, что с 25 марта в казанском аэропорту действует летнее расписание. В маршрутной сетке появились новые направления: Тбилиси, Батуми, Болонья и другие.
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