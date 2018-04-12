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Чаще всего самарцы летают в Москву, Питер и Дубай
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Чаще всего самарцы летают в Москву, Питер и Дубай 

Волга Ньюс 46 минут назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Это максимальный показатель за первый квартал в современной истории самарского аэропорта, сообщает пресс-служба Курумоча. Внутренними рейсами в отчетный период воспользовались 453,9 тыс. человек (+12,3%), международными — 104,9 тыс. (+37,8%).
Значительные изменения произошли в ТОП-5 наиболее востребованных маршрутов у пассажиров аэропорта Курумоч. Первую и вторую строчку рейтинга традиционно занимают Москва (374,3 тыс. пассажира) и Санкт-Петербург (37,9 тыс. пассажиров).
Третью позицию впервые заняло направление Самара-Дубай, пассажиропоток на котором утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,3 тыс. человек. Этому способствовало как увеличение частоты полетов, так и упрощение визового режима. На четвертой и пятой позиции рейсы в Сургут (11,5 тыс.) и Екатеринбург (11,4 тыс. человек).
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 Ещё 6 источников 
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