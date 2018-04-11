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Изменилось расписание двух пригородных автобусов в Петрозаводске
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Изменилось расписание двух пригородных автобусов в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Новшества коснулись маршрутов «Спасская Губа — Петрозаводск» и «Петрозаводск — ст. Шуйская».
С 12 апреля петрозаводский автовокзал перенес время отправления нескольких автобусов, сообщается на сайте «Карелавтотранс».
Это касается маршрута № 138 «Спасская Губа — Петрозаводск» в направлении из Спасской Губы с 11:30 на 11:35 и с 16:30 на 16:35.
А также изменится маршрут движения автобусного рейса по маршруту № 120 «Петрозаводск — ст. Шуйская» отправлением из Петрозаводска в 15:40. Рейс будет выполняться по маршруту № 120Н с заездом в Низовье.
По материалам: ptzgovorit.ru
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