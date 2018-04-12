РЖД назначила 32 дополнительных поезда из Москвы в Калининград на период ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД , 12 апреля. / ТАСС /. РЖД назначила 32 дополнительных поезда из Москвы в Калининград и обратно в период проведения игр группового этапа ЧМ-2018 по футболу, которые пройдут в регионе в июне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД).

"ОАО «РЖД» назначает по четыре дополнительных поезда из Москвы для перевозки болельщиков на групповые матчи, которые пройдут в Калининграде. Поезда будут отправляться с Белорусского вокзала (15, 21, 24 и 27 июня) и прибывать на Южный вокзал Калининграда 16, 22, 25 и 28 июня", — говорится в сообщении.

Столько же поездов будет отправляться из Калининграда в Москву на следующий день после проведения матчей (17, 23, 26 и 29 июня) и прибывать на Белорусский вокзал 18, 24, 27 и 30 июня.