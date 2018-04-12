РЖД назначила 32 дополнительных поезда из Москвы в Калининград на период ЧМ-2018 

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. РЖД назначила 32 дополнительных поезда из Москвы в Калининград и обратно в период проведения игр группового этапа ЧМ-2018 по футболу, которые пройдут в регионе в июне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД).
"ОАО «РЖД» назначает по четыре дополнительных поезда из Москвы для перевозки болельщиков на групповые матчи, которые пройдут в Калининграде. Поезда будут отправляться с Белорусского вокзала (15, 21, 24 и 27 июня) и прибывать на Южный вокзал Калининграда 16, 22, 25 и 28 июня", — говорится в сообщении.
Столько же поездов будет отправляться из Калининграда в Москву на следующий день после проведения матчей (17, 23, 26 и 29 июня) и прибывать на Белорусский вокзал 18, 24, 27 и 30 июня.
В дополнительных поездах суммарно предложено 16 тыс. мест для болельщиков. Оформление осуществляется на сайте АНО «Транспортная дирекция-2018». Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID), уточнили в пресс-службе, отметив, что в связи с пересечением границ иностранных государств для проезда в Калининградскую область гражданам РФ необходимо иметь загранпаспорт.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По оценкам областного министерства культуры и туризма, в период проведения игр в Калининградскую область приедут до 120 тыс. туристов.