Ещё
Ростов и Калининград во время ЧМ-2018 свяжут прямые авиарейсы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростов и Калининград во время ЧМ-2018 свяжут прямые авиарейсы 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове начались продажи билетов на новый рейс, который свяжет донскую столицу и Калининград. Он рассчитан главным образом на болельщиков чемпионата мира по футболу и будет работать с 16 до 28 июня. Самолеты будут прибывать за 6–7 часов до начала футбольных матчей.
— Стоимость перелета из Ростова-на-Дону в Калининград — 7570 рублей, из Калининграда в Ростов — 9650 рублей. Время в пути от 2 часов 45 минут до 3 часов, — рассказали в пресс-службе OneTwoTrip. — Между городами будут летать самолеты Airbus A320 компании Red Wings.
Первый авиалайнер из Ростова в Калининград вылетит 16 июня в 12:15 по московскому, приземлится в 14:00 по местному времени — за семь часов до матча между сборными Хорватии и Нигерии.
Второй рейс — 17 июня, уже в обратном направлении. Вылет в 11:00 по местному, прибытие в донскую столицу в 15:00 по московскому времени. А в 21:00 на «Ростов Арене» сыграют команды Бразилии и Швейцарии.
Третий рейс — 26 июня, из Калининграда в Ростов: отправление в 11:00, прибытие в 15:00. Матч сборных Исландии и Хорватии начнется в 21:00.
Обратно в Калининград самолет вылетит 28 июня в 12:15 и приземлится в 14:00 — за шесть часов до матча сборных команд Англии и Бельгии.
161.ru: последние новости
Казань и Уфа: Платов расширил региональную маршрутную сеть В Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018 Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США359
Рубль продолжил безустанное падение298
США готовят новый удар по России746
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель100
Авиакатастрофа в Хабаровске13
Видео
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:13
В дом Тейлор Свифт попытался проникнуть неизвестный
Шоу-бизнес
05:09
Умер Тончо Русев
Шоу-бизнес
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
03:30
Киркоров рассказал о страшном горе
Шоу-бизнес
01:00
Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой
Шоу-бизнес
03:05
Умерла Ивонн Стейплз
Происшествия Другое
01:30
Ведущий принял роды у жены в подъезде
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение