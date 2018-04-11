Ростов и Калининград во время ЧМ-2018 свяжут прямые авиарейсы 

В Ростове начались продажи билетов на новый рейс, который свяжет донскую столицу и Калининград. Он рассчитан главным образом на болельщиков чемпионата мира по футболу и будет работать с 16 до 28 июня. Самолеты будут прибывать за 6–7 часов до начала футбольных матчей.
— Стоимость перелета из Ростова-на-Дону в Калининград — 7570 рублей, из Калининграда в Ростов — 9650 рублей. Время в пути от 2 часов 45 минут до 3 часов, — рассказали в пресс-службе OneTwoTrip. — Между городами будут летать самолеты Airbus A320 компании Red Wings.
Первый авиалайнер из Ростова в Калининград вылетит 16 июня в 12:15 по московскому, приземлится в 14:00 по местному времени — за семь часов до матча между сборными Хорватии и Нигерии.
Второй рейс — 17 июня, уже в обратном направлении. Вылет в 11:00 по местному, прибытие в донскую столицу в 15:00 по московскому времени. А в 21:00 на «Ростов Арене» сыграют команды Бразилии и Швейцарии.
Третий рейс — 26 июня, из Калининграда в Ростов: отправление в 11:00, прибытие в 15:00. Матч сборных Исландии и Хорватии начнется в 21:00.