Схватка кобры и питона попала на видео

Малайзии туристы засняли схватку кобры и питона. На видео противостояния обратил внимание новостной портал Asia one.

Туристы запечатлели схлестнувшихся змей в ботаническом саду штата Пенанг. Питон длинной примерно в два метра опутал своим телом четырехметровую кобру. Рептилии неподвижно провели в таком положении около двух часов.

Турист К. Рамакришна, снявший ролик, рассказал, что один из путешественников попробовал потрогать голову кобры палкой, чтобы проверить, жива ли она. В ответ на это она подвигала головой. Зрелище привлекло многих туристов, однако некоторые из них испугались и отказались идти дальше.

Они долго наблюдали за противостоянием змей, но так и не узнали, кто в итоге победил. Некоторые предположили, что обе рептилии попали в суп в ближайшем ресторане.