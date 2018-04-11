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Схватка кобры и питона попала на видео
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Схватка кобры и питона попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Малайзии туристы засняли схватку кобры и питона. На видео противостояния обратил внимание новостной портал Asia one.
Туристы запечатлели схлестнувшихся змей в ботаническом саду штата Пенанг. Питон длинной примерно в два метра опутал своим телом четырехметровую кобру. Рептилии неподвижно провели в таком положении около двух часов.
Турист К. Рамакришна, снявший ролик, рассказал, что один из путешественников попробовал потрогать голову кобры палкой, чтобы проверить, жива ли она. В ответ на это она подвигала головой. Зрелище привлекло многих туристов, однако некоторые из них испугались и отказались идти дальше.
Они долго наблюдали за противостоянием змей, но так и не узнали, кто в итоге победил. Некоторые предположили, что обе рептилии попали в суп в ближайшем ресторане.
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