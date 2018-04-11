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Билеты на автобусный рейс из Пскова в Москву начали продавать в кассах Мосгортранса
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Билеты на автобусный рейс из Пскова в Москву начали продавать в кассах Мосгортранса 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столице желающие могут приобрести билеты на автобусный рейс из Пскова в Москву. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«В кассах автостанций Мосгортранса и международного автовокзала «Южные ворота» открыта продажа билетов на автобусный рейс маршрута Псков-Смоленск-Москва, отправлением ежедневно в 17:30. Перевозчик — ИП Андреев А. А.», — говорится в сообщении.
Также в Мосгортрансе добавили, что после 28 апреля в кассах можно будет приобрести билеты на рейс Остров -Санкт-Петербург-Москва-Симферополь и в обратном направлении. Автобус начнет курсировать по указанному маршруту с 28 апреля.
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