В Совете Федерации определили ТОП-5 стран, которые россияне выбирают для отдыха

Финляндия, Китай, Польша и За границу в прошлом году выехали на 25 процентов больше россиян, чем в 2016-м. Самыми популярными направлениями стали Турция Германия . Показатели в сфере международного туризма Комитет Совета Федерации по социальной политике будет фиксировать один раз в полгода. По словам сенатора Игоря Фомина, курирующего в палате регионов вопросы туризма, это необходимо для корректировки государственной политики в сфере поддержки отечественного туризма.

Почему выбирают Турцию?

Наибольшее число российских туристов в 2017 году зафиксировано в Турции — загорать на турецкие курорты отправились 4,5 миллиона человек. По мнению члена Комитета палаты регионов по социальной политике Игоря Фомина, такой рост объясняется резким снижением цен, на которое пошли власти, отельеры и транспортники страны, чтобы наверстать упущенное после перерыва в чартерном авиасообщении между Россией и Турцией. Но не факт, что такие низкие цены сохранятся надолго, считает он. «Есть такое чувство, что они предлагают цены ниже собственных издержек и не выдержат такой темп», — сказал сенатор.

На втором месте по турпотоку из России стоит Финляндия — туда в прошлом году поехали больше трёх миллионов наших граждан. Страна находится в непосредственной близости к Санкт-Петербургу . Некоторые едут в Финляндию на выходные — покататься на лыжах, погулять по Хельсинки и закупиться в магазинах. К нам финны тоже приезжают, правда, в меньшем количестве — в 2017 году Россию посетили чуть больше миллиона финских туристов.

Такая же ситуация с Германией — за прошлый год туда съездили 1,2 миллиона граждан России, а к нам приехали 580 тысяч немцев.

С Китаем же у нас почти паритет. К нам приехали полтора миллиона китайцев, а в Китай отправились два миллиона россиян. Это взаимовыгодное направление, считает Фомин , и связано оно не только с хорошими взаимоотношениями стран на политическом уровне, но и с познавательным интересом. «Для нас Китай — это другая цивилизация. И Россия тоже представляет большой интерес для китайцев, в том числе по многим направлениям познавательного туризма», — уверен сенатор.

Бизнесу должно быть проще вкладываться в гостиницы и развлекательные объекты

Когда наши граждане едут за границу — это неплохо, считает Игорь Фомин, поскольку путешествия развивают так называемую народную дипломатию, — люди находят новых друзей, перенимают полезный опыт в культурной сфере, бизнесе, учёбе, а затем применяют его дома. Но в то же время перекос, когда из России выезжает гораздо большее количество туристов, чем приезжает к нам, приводит к серьёзному оттоку денежных средств из страны.

Мы должны, не препятствуя выездным потокам, создавать максимальные возможности для увеличения въездного потока в Российскую Федерацию.

В целом россияне, уезжая за рубеж, увозят с собой в три раза больше капитала, чем поступает в страну с иностранными туристами, рассказал « Парламентской газете » профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Михаил Морозов

Чтобы повернуть ситуацию в обратную сторону, нужно использовать различные механизмы, в первую очередь государственной поддержки, считает Игорь Фомин. Во многих странах специально субсидируют въездной туризм, например в той же Турции выделяют субсидии на чартерные перевозки из стран, из которых прибывают путешественники. В России такой практики пока нет, констатировал сенатор, но есть другие возможности, чтобы развивать это направление в том числе с помощью дешёвых долгосрочных кредитов для бизнеса.

«Необходимо максимальное стимулирование бизнеса к вложениям в объекты туристской инфраструктуры — строительство новых гостиниц, баз отдыха, объектов показа и туристских развлечений и многое другое. Это можно сделать путем снижения кредитных ставок и удлинения сроков кредитования», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, именно высокая стоимость кредитов — одна из причин, почему нашим курортам сложно конкурировать с турецкими. Например, кредит на строительство гостиницы в России можно получить под 10-12 процентов годовых, тогда как в Турции, которая является прямым конкурентом, — всего под несколько процентов, рассказал Игорь Фомин.

Помимо развития инфраструктуры, необходимо взять курс и на постепенное упрощение въездных визовых формальностей для организованных туристов, убеждён парламентарий. «В целом нужно переходить к более интенсивной государственной поддержке и управлению туристической отраслью, иначе мы начнём буксовать в этих параметрах. Мы должны, не препятствуя выездным потокам, создавать максимальные возможности для увеличения въездного потока в Российскую Федерацию», — заключил Фомин.

Начать надо со своих туристов — подтянутся и иностранные

В первую очередь в Сочи или Крым едут, конечно, россияне. Иностранцы пока посещают в основном Санкт-Петербург и Москву , чтобы увидеть их достопримечательности. Также набирает обороты «событийный туризм», когда люди со всей России и из других стран стекаются на международные события вроде чемпионата мира по футболу — 2018 или Петербургского экономического форума. Но в любом случае если создать достойные условия отдыха, которые будут привлекать россиян, подтянутся и иностранные туристы, уверен Михаил Морозов.

ТОП-5 стран, куда отправились туристы из России в 2017 году

Страна

Количество россиян, путешествовавших в 2017 году

Изменение турпотока из России по сравнению с 2016 годом

Всего

39 миллионов 629 тысяч

+25,17% Турция

4 миллиона 520 тысяч

+466,91% Финляндия

3 миллиона 333 тысячи

+15,15% Китай

2 миллиона 3 тысячи

+19,5% Польша

1 миллион 230 тысяч

+11,46% Германия

1 миллион 229 тысяч

+16,23%

«Нужно повышать качество услуг и информированность о них. Многое зависит от качества сервиса в гостинице, на турбазе, фестивале и так далее, экономических условий — того, насколько выгоднее отдыхать в России. И если будет хорошо отдыхать нашим гражданам, также будет и иностранным», — подчеркнул эксперт.

Этого можно добиться только с помощью госпрограмм, привлекающих инвесторов на рынок российского отдыха, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский, соглашаясь с мыслью сенатора Игоря Фомина. Дело в том, что пока в этой сфере толком нет конкуренции. По словам эксперта, на российском побережье функционирует незначительное количество отелей, которые не стремятся улучшать качество оказания услуг или снижать цены на проживание в отелях — им и так неплохо работается.

«За период последних десяти лет можно по пальцам посчитать построенные отельные комплексы, если убрать за скобки стройку Олимпийской инфраструктуры. Это говорит о том, то бизнес не инвестирует в этот сегмент», — рассказал специалист.

Чтобы привлечь инвестиции, по его мнению, бизнесу нужны льготные условия для подключения к сетям, субсидирование процентных ставок на строительство и налоговые льготы, а также повышение транспортной доступности, ведь если билеты будут слишком дорогие, в отели некого будет селить, как бы ни были хороши условия проживания. «Это тот случай, когда не надо изобретать велосипед, нужно просто обратиться к опыту стран, которые добились значительного эффекта», — подчеркнул Уманский.

ТОП стран, граждане которых посетили Россию в 2017 году (исключая страны ближнего зарубежья)

Страна

Количество туристов, посетивших Россию в 2017 году

Изменение турпотока в Россию по сравнению с 2016 годом

Всего

24 миллиона 391 тысяч

-0,73% Китай

1 миллион 478 тысяч

+14,69% Финляндия

1 миллион 17 тысяч

-22,9% Польша

714 тысяч

-29,83% Германия

580 тысяч

+2,39%