Суд взыскал с туроператора деньги за сорванный отдых 

Договор был заключен через агента с туристической компанией. Супруги забронировали номер отеля на Кубе, а стоимость путевки немного превысила сто тысяч рублей. В нее был включен и авиаперелет. Неприятности начались уже в Москве. Вылет был запланирован из аэропорта Домодедово, рейс назначили на час ночи. Но его отложили, причем пассажирам не объяснили, почему, и задержка составила семь часов. Лишь около восьми утра лайнер взмыл в небо, но через 30 минут пассажирам объявили, что борт возвращается в столицу. Причиной была техническая неполадка. Из-за нее самолет почти три часа кружил над Домодедово, прежде чем совершил посадку. И туристы натерпелись страху.
Они решили отказаться от поездки на отдых, о чем тут же уведомили туроператора. Вернувшись в Орел, написали претензию с требованием вернуть деньги. Фирма заявила, что не собирается отвечать за неполадки в самолете. Дескать, обращайтесь в авиакомпанию. В Орле иск рассмотрели суды двух инстанций и оба пришли к выводу, что он подлежит удовлетворению. По Закону «Об основах туристской деятельности в РФ» туроператор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, входящих в туристический продукт. В данном случае в него был включен авиаперелет. В итоге с туроператора взыскано более 180 тысяч рублей.