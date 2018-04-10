Во Владивостоке в 2017 году насчитали более шести млн пассажиров электрического транспорта

Морским транспортом перевезли 79258 пассажиров.

Электрическим транспортом Владивостоке в 2017 году было выполнено 196512 рейсов и перевезено 6337,3 тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба Думы Владивостока.

Между тем, общий объем финансирования муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» в 2017 году составил 183,6 млн рублей, план выполнен на 99,9%.

«Средства были направлены, в том числе, на предоставление субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом и наземным городским электрическим транспортом общего пользования. В результате в 2017 году морским транспортом выполнено 715 рейсов на острова Попова, Рейнеке, мыс Песчаный и перевезено 79258 пассажиров», — говорится в сообщении.