Минкавказ не исключает использования средств курортного сбора на сохранение чистоты моря

КРАСНОДАР , 12 апреля. / ТАСС /. Средства курортного сбора стоит направлять на ремонт и строительство коммунальных сетей, которые охраняют популярные у туристов водоемы от загрязнения. Министерство РФ по делам Северного Кавказа, которое ответственно за проведение эксперимента по внедрению курортного сбора, рассмотрит возможность разрешить оплату этих работ за счет средств сбора, сообщил в четверг на совещании в Краснодаре глава Минкавказа Лев Кузнецов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев , также участвующий в совещании, отметил, что нагрузка на коммунальные сети в курортных городах очень высока, а на их ремонт, модернизацию или строительство требуются миллиарды рублей. Между тем, от состояния объектов ЖКХ зависит комфорт туристов и местных жителей, а кроме того, из-за изношенности очистных сооружений может начаться загрязнение прибрежных вод. Использование средств курортного сбора помогло бы частично решить вопрос и ускорить работы по совершенствованию сетей.

"Пляжный туризм — это, в первую очередь, водоемы, и мы понимаем, что люди приезжают загорать и купаться. Если качество водоема не гарантирует безопасность, то это крест сразу на всем туристическом проекте. Поэтому нам кажется, что объекты ЖКХ, которые обеспечивают безопасность и качество водоема, — логичное направление для расходования средств курортного сбора. Мне кажется, что можно развить эту идею", — согласился с Кондратьевым министр.

Он также отметил, что цель сбора — обеспечить развитие курортных территорий и повышение качества жизни в них не только для туристов, но и для горожан. Качество жизни зависит, в том числе, от состояния объектов коммунальной инфраструктуры.