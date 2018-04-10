Минтранс предложил защитить право пассажиров на компенсацию в случае возврата билетов

Перевозчик обязан независимо от числа проданных железнодорожных билетов с различными условиями возвратности обеспечить продажу пассажирам в случае наличия спроса, а также документов, имеющих условие об их возвратности.

Соответствующие дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом предложили специалисты Минтранса

Документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных актов, указывает, что в настоящее время в Правилах отсутствуют положения, предоставляющие перевозчику право реализации проездных документов по тарифам, имеющим условие о невозвратности.

При этом потери перевозчика в доходах от возврата не компенсируются взиманием сбора за возврат.

Отсутствие в Правилах норм о праве перевозчика не осуществлять при ряде условий возврат билетов вынуждает перевозчика учитывать риск убытков от возврата билета при определении его цены, что увеличивает стоимость пассажироперевозки, указывают авторы инициативы.

Предлагаемое изменение станет исключением из основного правила: применение условия о невозвратности означает, что уплаченная за перевозку сумма при отказе пассажира от поездки не возвращается.