Аэропорты Москвы закроют на время репетиции Парада Победы

В московском воздушном пространстве ограничат движение самолетов 11 и 13 апреля, так как будет проводиться репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет ‪9 мая в Москве . Об этом сообщили в Государственной корпорации по организации воздушного движения в российской Федерации.

Так в аэропортах Внуково и Остафьево с 10:40 до 11:10 по московскому времени 11 и 13 апреля будет закрыто воздушное пространство. В воздушных гаванях Домодедово и Жуковский ( Раменское ) не будет взлетов и посадок с 10:45 до 11:05 в среду и пятницу. Аэропорт Шереметьево будет работать в обычном режиме в эти дни.

Уведомление (NOTAM) об ограничении полетов было заранее направлено пользователям воздушного пространства. В госкорпорации отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут быть перенесены на резервные дни и тогда время ограничения будут тоже смещено на другое время.

"Авиадиспетчерские службы воздушных гаваней и столичного филиала ГК ОрВД сделают все необходимое для обеспечения безопасности полетов и минимизации задержек рейсов авиакомпаний", — уверили в организации.