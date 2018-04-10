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Аэропорты Москвы закроют на время репетиции Парада Победы
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Аэропорты Москвы закроют на время репетиции Парада Победы 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
В московском воздушном пространстве ограничат движение самолетов 11 и 13 апреля, так как будет проводиться репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет ‪9 мая в Москве. Об этом сообщили в Государственной корпорации по организации воздушного движения в российской Федерации.
Так в аэропортах Внуково и Остафьево с 10:40 до 11:10 по московскому времени 11 и 13 апреля будет закрыто воздушное пространство. В воздушных гаванях Домодедово и Жуковский (Раменское) не будет взлетов и посадок с 10:45 до 11:05 в среду и пятницу. Аэропорт Шереметьево будет работать в обычном режиме в эти дни.
Уведомление (NOTAM) об ограничении полетов было заранее направлено пользователям воздушного пространства. В госкорпорации отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут быть перенесены на резервные дни и тогда время ограничения будут тоже смещено на другое время.
"Авиадиспетчерские службы воздушных гаваней и столичного филиала ГК ОрВД сделают все необходимое для обеспечения безопасности полетов и минимизации задержек рейсов авиакомпаний", — уверили в организации.
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