В аэропорту «Шереметьево» волонтеры и эксперты протестировали новый Терминал В

Эксперты авиакомпаний и более 600 волонтеров приняли участие в тестировании Терминала B в столичном аэропорту «Шереметьево» , в ходе двух циклов тестирования они проверили работу технологического оборудования и производственных систем нового терминала, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Международный аэропорт «Шереметьево» тестирует новый пассажирский Терминал B. Для тестирования систем обслуживания пассажиров и обработки багажа привлекли более 600 волонтеров, которые выступили в роли пассажиров. В проверке участвовали руководители и специалисты аэропорта и дочерних компаний, отвечающие за обслуживание пассажирских перевозок, управление аэровокзальными комплексами, производственные ИТ-системы, аэронавигационное обеспечение полетов и авиационную безопасность.

«Работа технологического оборудования и производственных систем нового терминала проверялась в рамках различных сценариев. Отрабатывался полный цикл мероприятий в ходе стандартного обслуживания пассажиров, пассажиров с детьми, пассажиров, перевозящих опасные грузы, вылетающих несопровождаемых несовершеннолетних пассажиров и пассажиров с животными. Был отработан порядок обслуживания трансферных пассажиров», — отмечается в сообщении.

Тестирование проводилось в два цикла: отработка процессов обслуживания при вылете и прилете 10 условных рейсов. Все рейсы выполнялись по разным направлениям на воздушных судах различных типов. Процесс обслуживания пассажиров предусматривал как контактную (у телетрапов), так и удаленную стоянку самолетов.

По итогам тестирования участники заполнили чек-листы по всем ключевым позициям при обслуживании пассажиров и обработке багажа. Полученную информацию используют для отладки технологических и производственных процессов в новом терминале. Тестирование проводится в рамках плановых мероприятий по подготовке Терминала B к коммерческой эксплуатации.

Новый пассажирский Терминал B аэропорта «Шереметьево» построен в рамках подготовки аэропорта к проведению чемпионата мира по футболу-2018. После ввода в эксплуатацию он обеспечит пропускную способность в объеме до 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час). Общая площадь терминала — 110,5 тысяч квадратных метров.