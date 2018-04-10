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В аэропорту «Шереметьево» волонтеры и эксперты протестировали новый Терминал В
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В аэропорту «Шереметьево» волонтеры и эксперты протестировали новый Терминал В 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Эксперты авиакомпаний и более 600 волонтеров приняли участие в тестировании Терминала B в столичном аэропорту «Шереметьево», в ходе двух циклов тестирования они проверили работу технологического оборудования и производственных систем нового терминала, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Международный аэропорт «Шереметьево» тестирует новый пассажирский Терминал B. Для тестирования систем обслуживания пассажиров и обработки багажа привлекли более 600 волонтеров, которые выступили в роли пассажиров. В проверке участвовали руководители и специалисты аэропорта и дочерних компаний, отвечающие за обслуживание пассажирских перевозок, управление аэровокзальными комплексами, производственные ИТ-системы, аэронавигационное обеспечение полетов и авиационную безопасность.
«Работа технологического оборудования и производственных систем нового терминала проверялась в рамках различных сценариев. Отрабатывался полный цикл мероприятий в ходе стандартного обслуживания пассажиров, пассажиров с детьми, пассажиров, перевозящих опасные грузы, вылетающих несопровождаемых несовершеннолетних пассажиров и пассажиров с животными. Был отработан порядок обслуживания трансферных пассажиров», — отмечается в сообщении.
Тестирование проводилось в два цикла: отработка процессов обслуживания при вылете и прилете 10 условных рейсов. Все рейсы выполнялись по разным направлениям на воздушных судах различных типов. Процесс обслуживания пассажиров предусматривал как контактную (у телетрапов), так и удаленную стоянку самолетов.
По итогам тестирования участники заполнили чек-листы по всем ключевым позициям при обслуживании пассажиров и обработке багажа. Полученную информацию используют для отладки технологических и производственных процессов в новом терминале. Тестирование проводится в рамках плановых мероприятий по подготовке Терминала B к коммерческой эксплуатации.
Новый пассажирский Терминал B аэропорта «Шереметьево» построен в рамках подготовки аэропорта к проведению чемпионата мира по футболу-2018. После ввода в эксплуатацию он обеспечит пропускную способность в объеме до 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час). Общая площадь терминала — 110,5 тысяч квадратных метров.
Архитектурно-планировочное решение исполнено в эстетике русского конструктивизма. Акцентом в интерьерах Терминала В являются широкоформатные цифровые 3D-экраны, которые будут транслировать главные образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской культуры и так далее.
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