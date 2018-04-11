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Филиппины могут открыть остров Боракай для туристов уже через три месяца
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Филиппины могут открыть остров Боракай для туристов уже через три месяца 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Филиппинский остров Боракай может вновь открыться через три-четыре месяца, заявила в интервью телеканалу ABS-CBN министр туризма страны Ванда Коразон Тулфо-Тео.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился закрыть на полгода остров-курорт Боракай для того, чтобы дать восстановиться его экологии. Доступ на остров планируется ограничить с 26 апреля. Эту рекомендацию президент получил от совместной рабочей группы и согласился при необходимости увеличить срок ограничения.
"Я работаю над тремя-четырьмя месяцами. Мы должны работать очень быстро… Я думаю, что четырех месяцев будет достаточно", — ответила министра на вопрос журналиста о том, будет ли шести месяцев достаточно.
Остров Боракай, расположенный в составе центральной части Филиппинского архипелага, является одним из главных рекреационных регионов Филиппин, центром пляжного отдыха, дайвинга и кайтсёрфинга. По версии американского журнала Conde Nast Traveler, Боракай стал лучшим островом 2016 года.
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