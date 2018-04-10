Филиппинский остров Боракай закроется для туристов из-за экологических проблем

Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился закрыть для туристов популярный остров-курорт Боракай с 26 апреля на срок до шести месяцев. Такие меры глава страны решил принять в связи с тем, что место отдыха, прославившееся ранее красотой своих пляжей, оказалось на грани экологической катастрофы: местные предприятия сливают в море сточные воды. О том, как отели, рестораны и туроператоры Боракая начинают сложный процесс отмены бронирований, сообщает AFP.

Угроза закрытия острова появилась еще в феврале, когда Дутерте обвинил туристическую инфраструктуру в загрязнении моря Сулу (межостровное море Тихого океана) неочищенными сточными водами. На прошлой неделе островные власти признали, что некоторые предприятия используют для слива дренажную систему острова.

План правительства Филиппин предусматривает, что на время восстановительных работ, чтобы не допустить туристов, остров будут патрулировать полиция или даже армия. Местным жителям будут выдаваться специальные удостоверения личности.

"Некоторые люди проклинают нас, и это неприятно, — говорит президент Ассоциации гостиничных продаж и маркетинга Кристин Ибарета. — Я надеюсь, никакого хаоса не будет".

Ибарета рассказывает, что предприятиям острова предстоит отменить или перебронировать «сотни тысяч» заказов, сделанных за два года вперед и имеющих для отелей и других туристических услуг потенциальную стоимостью в миллионы долларов.

Доминго Энерио, бывший глава совета по продвижению туризма прошлого правительства Филиппин, объясняет, что некоторые из отмененных бронирований содержат невозвратные условия и должны быть пересмотрены или зачислены для будущего использования.

"Некоторые воспринимают это нормально, но многие не могут понять", — говорит менеджер по туризму Кленг Гарсиа, добавляя, что клиентам, как правило, предлагается возврат средств или альтернативный пункт назначения «для сохранения учетной записи».

Представители промышленности считают, что на Боракай приходится около 20% доходов от туризма всей страны, и опасаются долгосрочных последствий для имиджа Филиппин как туристического направления.

Ибарета считает, что помимо прочего шестимесячный запрет на принятие туристов означает потерю отраслью некоторых из 10 тыс. сотрудников в Боракае. «После снятия запрета нам придется переобучать людей, а это дорого», — добавляет она.

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