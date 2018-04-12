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Россиянин Цзин Ли посвятил свой конный поход ЧМ-2018
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Россиянин Цзин Ли посвятил свой конный поход ЧМ-2018 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Китаец по происхождению Цзин Ли начал свое путешествие с Сочи. Но перед этим он зарегистрировал свой маршрут в национальном центре развития конного туризма, который находится в Москве.
Китаец по рождению и россиянин по паспорту Цзин Ли начал конный поход по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
«Я посвящаю свое путешествие чемпионату мира по футболу, так как очень люблю этот вид спорта, — сказал Цзин Ли. — Я рассчитал самый короткий путь, который можно преодолеть верхом на лошади от Сочи до Санкт-Петербурга. По моим расчетам, мне предстоит преодолеть более 5 тыс. км».
Путешественник намерен посетить Ростов-на-Дону, затем Волгоград, Самару, Саранск, Казань, Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург.
Как рассказал Цзин Ли, это его третий конный поход. В 2007 году Цзин Ли совершил турне на лошади из Башкирии в Пекин через Забайкальск. Тогда путешествие до столицы Китая составило 17 месяцев. Из Пекина Цзин Ли прошел 3 тыс. км в Западный Китай. Общий маршрут составил 12 тыс. км, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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