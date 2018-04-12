Россиянин Цзин Ли посвятил свой конный поход ЧМ-2018

Китаец по происхождению Цзин Ли начал свое путешествие с Сочи . Но перед этим он зарегистрировал свой маршрут в национальном центре развития конного туризма, который находится в Москве

Китаец по рождению и россиянин по паспорту Цзин Ли начал конный поход по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Я посвящаю свое путешествие чемпионату мира по футболу, так как очень люблю этот вид спорта, — сказал Цзин Ли. — Я рассчитал самый короткий путь, который можно преодолеть верхом на лошади от Сочи до Санкт-Петербурга . По моим расчетам, мне предстоит преодолеть более 5 тыс. км».

Самару, Саранск, Путешественник намерен посетить Ростов-на-Дону, затем Волгоград Казань , Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург.