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С библиотекой и тревел-музеем: в Перми открылось кафе для путешественников
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С библиотекой и тревел-музеем: в Перми открылось кафе для путешественников 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми появилось пространство «Mitten Coffee Traveler», созданное для любителей путешествий и туризма. На главной стене заведения изображены известные пермские достопримечательности: гора Помяненный камень, Хохловка, Ординская и Кунгурская пещеры, Усьвинские столбы, река Чусовая.
Также в кафе есть небольшой тревел-музей. Среди экспонатов: песок из пустыни Сахара, рога северного оленя с полуострова Ямал, флейта из Мексики, хрустальные камни из Бразилии, зуб моржа и многое другое. Как говорят владельцы кафе, внести свой вклад в коллекцию может любой желающий. Здесь же расположена мини-библиотека с туристическими журналами, книгами о великих путешественниках и путеводителями.
— Я — руководитель клуба вольных путешественников. За четыре года существования мы провели 130 мероприятий: travel-встреч, форумов, мастер-классов, фотовыставок. И все это время нам хотелось создать дом путешествий, место, где путешественники и туристы смогут найти нужную для себя информацию. В итоге совместно с брендом «Mitten Coffee» мы создали проект кофейни Traveler, — рассказал управляющий кафе путешественник Александр Люкшин.
Основатели кафе отмечают, что главная цель их кофейни — популяризация достопримечательностей Пермского края и всего Урала как для пермяков, так и для гостей города.
Гостям кафе предлагаются свежевыжатые соки, печенье домашней выпечки, сладости из сухофруктов без добавления сахара, а также большой выбор чаев с Кавказа и Алтая. Владельцы настоятельно советуют попробовать лавандовый и можжевеловый раф.
Отдельный пункт «меню» — регулярные встречи и мероприятия. Так, уже 12 апреля в кафе пройдет встреча с индийцем из касты брахманов. Находится «Mitten Coffee Traveler» на Краснова, 1/2.
Ранее мы рассказывали о том, где в Перми можно съесть бургеры.
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