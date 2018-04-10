Участок федеральной трассы Черкесск–Домбай расширят до 4-х полос движения в 2019 году

ЧЕРКЕССК , 10 апреля. / ТАСС /. Участок автодороги федеральной трассы Черкесск–Домбай, ведущий к известному курорту «Домбай», будет отремонтирован и расширен до 4-ых полос движения в 2019 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов по итогам встречи с активистами Общественного народного фронта республики.

"В филиал управления федеральных автодорог «Кавказ» были направлены предложения по проведению капитального ремонта данного участка дороги (прим.ред. — «Черкесск-Домбай») с доведением параметров автодороги до 4-х полос движения. Договоренность с Росавтодором уже есть, и в 2019 году начнется практическая реализация этого проекта", — заявил он.

Темрезов подчеркнул актуальность данных работ, в связи с ежегодным ростом туристического потока на курорт. «На 20% ежегодно увеличивается количество автомобилей», — отметил он.

Ранее в пресс-службе администрации республики заявили, что туристический поток в республику с 1 января по 31 марта 2018 года составил порядка 400 тыс. человек, что на 11% выше показателя за аналогичный период 2017 года. По ее данным, наиболее востребованным курортом в первом квартале текущего года стал поселок Домбай, который посетили 180 тыс. туристов.