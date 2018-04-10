Брейтово угостит туристов пирогами по старинному рецепту

В Брейтове восстановили старинный рецепт пирога Ситского края. Новый специалитет включен в гастрономическую карту Ярославской области и будет предложен туристам в новом весенне-летнем сезоне.

— Гастрономические предложения качественно дополняют впечатления туристов от территории, помогают знакомиться с ее кулинарными традициями и специалитетами, — подчеркнула директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — Сегодня это направление активно развивается в регионе в рамках программы «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым . Новые продукты, события, объекты в этой сфере, нацеленные на работу с туристами, будут включаться в гастрономическую карту области.

Брейтовский пирог впервые был презентован в марте на международной выставке «Интурмаркет» и получил высокие оценки со стороны ее участников. Главная составляющая кулинарного изыска — ягоды, собранные в местных лесах и запеченные в тонком слое сметанного теста.

— Приезжая в Брейтово, гости традиционно пробуют блюда из рыбы. Нам захотелось предложить им десерт, — рассказала директор агрозоокомплекса «Лесной берег» Ксения Радченко . — Мы стали изучать традиции, спрашивать у старожилов. Все нам рассказывали про брейтовский пирог. Рецепт у каждой семьи сохранился свой. Мы готовили блюдо по всем вариациям и нашли золотую середину.

Брейтовская кухня отличается устоявшимися традициями и оригинальными сочетаниями. Основным продуктом территории, богатой реками и расположенной на берегу Рыбинского водохранилища, остается рыба — вяленая, копченая, жареная и т. д. Из местных блюд популярны уха с молоком, щучья икра с зеленым луком и сливками, подаваемая с гренками.

Развитие гастрономической темы в брейтовской туристической сфере идет в рамках основного направления туризма — водно-рекреационного — и дополняет существующие в районе предложения. Среди них сегодня ярко представлены центр водного спорта «Ветрено», агрозоокомплекс «Лесной берег», предлагающие туристам как активный, так и спокойный отдых на берегах реки Сити и крупнейшего рукотворного моря в Европе. При этом Брейтово расширяет целевую аудиторию.

— Если раньше мы ориентировались в основном на рыбаков и охотников, то сейчас стараемся также привлекать людей, увлекающихся спортом и активным отдыхом, семьи, — отметила заместитель главы Брейтовского района Елена Мынова. — В большей степени для них мы вспоминаем гастрономические секреты наших предков.