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Грядут масштабные проверки туристических объектов
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Грядут масштабные проверки туристических объектов 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vladimirtravel.ru  Проверки на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенности доберутся до гостиниц и отелей Владимира. По крайней мере, такую информацию озвучили на встрече Комитета по туризму, ассоциации отельеров и рестораторов 33 региона и Росгвардии.
Встречу провели с целью обсуждения проблемных вопросов в обеспечении безопасности гостиниц и реализации законодательства в данной сфере. Напомним, что не за горами чемпионат мира по футболу, а Владимир стал культурной столицей огромного международного события. Поэтому и спрос с гостиниц возрос.
Специальной комиссии предстоит изучить документы гостиниц, в том числе инструкции при возникновении чрезвычайных ситуаций, паспорта безопасности гостиниц, их техническое оснащение (тревожная кнопка, видеонаблюдение, голосовое оповещение), информационные стенды, маршруты эвакуации.
Кроме того, проверять будут и сотрудников отелей на знания и соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности. После проверки комиссия соберётся ещё раз, и поделится итогами рейдов.
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