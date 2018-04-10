Грядут масштабные проверки туристических объектов

Фото с ресурса vladimirtravel.ru Проверки на пожарную безопасность и антитеррористическую защищенности доберутся до гостиниц и отелей Владимира. По крайней мере, такую информацию озвучили на встрече Комитета по туризму, ассоциации отельеров и рестораторов 33 региона и Росгвардии.

Встречу провели с целью обсуждения проблемных вопросов в обеспечении безопасности гостиниц и реализации законодательства в данной сфере. Напомним, что не за горами чемпионат мира по футболу, а Владимир стал культурной столицей огромного международного события. Поэтому и спрос с гостиниц возрос.

Специальной комиссии предстоит изучить документы гостиниц, в том числе инструкции при возникновении чрезвычайных ситуаций, паспорта безопасности гостиниц, их техническое оснащение (тревожная кнопка, видеонаблюдение, голосовое оповещение), информационные стенды, маршруты эвакуации.

Кроме того, проверять будут и сотрудников отелей на знания и соблюдения правил пожарной и антитеррористической безопасности. После проверки комиссия соберётся ещё раз, и поделится итогами рейдов.