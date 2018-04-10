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На Колыме возник дефицит авиабилетов в Москву и обратно на летний период
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На Колыме возник дефицит авиабилетов в Москву и обратно на летний период 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 10 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Колымы обратились в компанию «Аэрофлот» с просьбой ввести дополнительные рейсы по направлению «Магадан — Москва — Магадан» в связи с тем, что в регионе возник дефицит авиабилетов эконом-класса на летний период, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Печеный.
Во вторник на совещании в правительстве региона представитель одного из авиаагентсв сообщил, что магаданские авиакассы распродали все авиабилеты эконом-класса на рейс «Магадан — Москва — Магадан» на период с конца мая почти до конца июня и с конца августа до середины сентября. «На многие летние даты в продаже остался только бизнес-класс. Он, конечно, недоступен для большинства жителей региона. Очевидно, что имеющегося количества рейсов в неделю не хватает в пиковый период», — сказал он.
В настоящее время из Магадана в Москву летают только авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочернее предприятие — «Россия». Всего выполняется четыре рейса в неделю. Билеты эконом-класса компании продают по «плоским» тарифам — от 22 до 25 тысяч рублей за круговой полет. Билеты в бизнес-класс стоят до 100 тысяч рублей за круговой полет.
"Мы обратились в авиакомпанию ("Аэрофлот"), ее директор подтвердил возможность рассмотрения нашей просьбы. Конечно, мы будем серьезно мониторить сегодня ситуацию фактического наличия мест. Большая нагрузка на очень короткие промежутки времени, которые для северян являются главными. Это вылететь в начале лета и вернуться к началу учебного года. Я надеюсь, что эта ситуация может быть разрешена введением дополнительных рейсов на эти наиболее пиковые дни", — сказал Печеный РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Колыме досрочно прекратилась продажа субсидированных билетов на рейсы «Аэрофлота». Вице-премьер — полпред президента России Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития РФ вместе с компанией «Аэрофлот» решить проблему нехватки льготных авиабилетов на Дальний Восток.
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