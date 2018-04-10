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ЦППК проведет для гостей ЧМ-2018 экскурсии по Подмосковью
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ЦППК проведет для гостей ЧМ-2018 экскурсии по Подмосковью 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый месяц компания будет анонсировать экспозиции, мастер-классы и экскурсии, которые будут проходить в городах и учреждениях культуры, расположенных на маршрутах следования электричек.
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в преддверии чемпионата мира по футболу в России организует экскурсии по достопримечательностям Московской области.
Таким образом компания поддержит и инициирует мероприятия по развитию туризма в Подмосковье и соседних областях по маршрутам следования электропоездов.
— Для удобства туристов ЦППК созданы более 20 аудиогидов по городам и достопримечательностям Подмосковья. Их можно бесплатно прослушать с помощью приложения izi.travel. Аудиогиды доступны на русском и английском языках. Таким образом, иностранные туристы также могут познакомиться с историей старинных русских городов, — сообщила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.
Она добавила, что ежемесячно компания будет анонсировать экспозиции, мастер-классы и экскурсии, которые будут проходить в городах и учреждениях культуры, расположенных на маршрутах следования электричек ЦППК, передает РИА Новости.
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