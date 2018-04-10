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ЦППК поддержит мероприятия по развитию туризма в Подмосковье перед ЧМ‑2018
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ЦППК поддержит мероприятия по развитию туризма в Подмосковье перед ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центральная пригородная пассажирская компания в преддверии чемпионата мира по футболу расскажет пассажирам о том, какие интересные мероприятия проходят в городах по пути следования поездов, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».
«В преддверии чемпионата мира по футболу ЦППК поддерживает и инициирует ряд мероприятий по развитию туризма в Подмосковье и соседних областях. Каждый месяц компания будет анонсировать выставки, мастер-классы и экскурсии, которые пройдут в городах и учреждениях культуры по маршрутам следования электропоездов ЦППК», — говорится в сообщении.
Компания активно сотрудничает с министерствами культуры областей, региональными культурными центрами, музеями и выступает партнером мероприятий, которые они организуют.
Так, совместно с министерством культуры Рязанской области и центром развития туризма области, организованы бесплатные экскурсии по Рязани. Участниками экскурсии могут стать все пассажиры ЦППК. Время начала экскурсии привязано к прибытию экспресса из Москвы.
«Наряду с этим участники экскурсии могут воспользоваться скидками на размещение в гостиницах города, также они могут посетить ряд музеев по специальным ценам. Экскурсии проходят каждую субботу, для участия необходима предварительная запись», — добавляется в сообщении.
Совместно с министерством культуры Московской области и МВК «Дмитровский кремль» уже организованы бесплатные экскурсии по Дмитрову. Они также проходят по субботам, начало привязано ко времени прибытия электропоезда. Для участия необходима предварительная регистрация.
В качестве дополнительной услуги все пассажиры могут воспользоваться в пути аудиогидами. В настоящее время озвучено более 20 рассказов по городам и достопримечательностям Подмосковья. Их можно бесплатно прослушать с помощью приложения izi.travel. Часть аудиогидов доступна не только на русском, но и на английском языке. Таким образом, иностранные туристы также могут познакомиться с историей старинных русских городов.
«Вместе с тем, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу все разделы сайта ЦППК, в том числе, посвященные значимым местам Подмосковья, будут переведены на английский язык. Таким образом, у туристов появится возможность самостоятельно составить маршрут путешествия по Рязани, Дмитрову, Коломне и другим городам», — добавляется в сообщении.
ЧМ по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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