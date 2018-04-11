Ещё
Подмосковье завершит подготовку к ЧМ-2018 к 30 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье завершит подготовку к ЧМ-2018 к 30 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Основные мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Подмосковье завершатся к 30 мая, сообщил министр спорта и физической культуры Подмосковья Роман Терюшков на пресс-конференции, посвящённой подготовке региона к Мундиалю, который пройдёт в России летом этого года.
По словам министра, в регионе во время подготовки к ЧМ-2018 проведены 288 мероприятий по приведение в порядок территорий. На эти целы выделено 4,3 миллиарда рублей. В числе прочих мероприятий были приведены в порядок фасады зданий, расположенных вдоль маршрутов следования команд и болельщиков, зоны парков и скверов, обновлена дорожная навигация и указатели.
В качестве территории размещения Подмосковье выбрали 11 сборных. В свободное время командам-участницам и болельщикам будет предложена культурная программа с посещением исторических городов: Сергиева Посада, Дмитрова, Зарайска, Коломны, Истры и других.
РИА Новости: последние новости
В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена пройдут забастовки Пляжная история: Абхазия готовится к курортному сезону Приостановка авиасообщения между Россией и Египтом
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России705
США подняли в воздух самолет «судного дня»174
Рынок отреагировал на заявление Трампа128
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии407
Захарова сделала Трампу ответное предложение62
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение