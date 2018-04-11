Подмосковье завершит подготовку к ЧМ-2018 к 30 мая

По словам министра, в регионе во время подготовки к ЧМ-2018 проведены 288 мероприятий по приведение в порядок территорий. На эти целы выделено 4,3 миллиарда рублей. В числе прочих мероприятий были приведены в порядок фасады зданий, расположенных вдоль маршрутов следования команд и болельщиков, зоны парков и скверов, обновлена дорожная навигация и указатели.