Кресла, еда и стюарды: как пассажиры определили лучшие российские авиакомпании

России выбрали лучшие авиакомпании на основе 35 тысяч отзывов пассажиров. Кто попал в топ-лист и по каким параметрам оценивали компании — в материале портала Москва 24.

В исследовании, проведенном сервисом Туту.ру на основе 35 тысяч отзывов, участвовали 15 крупнейших авиакомпаний РФ по данным Росавиации за 2017 год. При этом из списка были исключены Azur Air и Royal Flight, специализирующиеся на чартерной перевозке, а также авиакомпания «Глобус», входящая в группу S7 Airlines . Люди оценивали впечатление от авиакомпании в целом, отношение бортпроводников, качество питания (если оно было включено в стоимость билета), состояние самолетов и пунктуальность перевозчиков

Как отмечают специалисты, наибольшее число нареканий у пассажиров вызывает бортовое питание: 16% негативных отзывов составляют жалобы на вкус и размер блюд. При этом, если в начале 2017-го жалобы на скудное питание встречались очень часто, то к концу года пассажиры привыкли к тому, что на коротких перелетах питание очень часто не предоставляется. Исключения из этого правила стали их удивлять и радовать. Напитки и небольшой снек при перелетах длительностью менее двух часов существенно повышают удовлетворенность полетом.

Начинают наши соотечественники привыкать и к тому, что по низким тарифам багаж может быть не предусмотрен, и стали тщательнее изучать условия перед покупкой билетов. Это несколько снизило по сравнению с прошлым годом количество негативных отзывов, связанных с запретом багажа. Зато появились положительные отзывы об авиакомпаниях, которые даже по самым дешевым тарифам разрешают бесплатно провозить хотя бы 10 килограммов.

Почти 5% негативных отзывов связано с недостаточно хорошим состоянием самолетов. Если борт выглядит старым (протертые кресла, неисправные подлокотники, капающий конденсат и так далее) пассажиры нервничают и снижают оценки за перелет.

Часто люди пишут и о том, что впечатления о перелете спасли бортпроводники — искренним доброжелательным отношением. И, наоборот, если пассажиры столкнулись на борту с грубостью, хамством, усталым видом экипажа, то оценки снижают и пишут, что не чувствовали себя в безопасности. В среднем недовольство персоналом высказывают примерно 4% пассажиров.

Часто в отзывах жалуются на неудобные кресла или слишком маленькое расстояние между ними. Спинки, которые не откидываются, также вызывают много негатива. Особенно сильно удобство кресел влияет на оценку длительных перелетов.

Сильнее всего пассажиров раздражает потеря времени — будь это задержка рейса, долгая выдача багажа или поездка на автобусах через взлетно-посадочные полосы. Впрочем, если задержка рейса вызвана дополнительными проверками безопасности или обработкой самолета, пассажиры редко снижают общую оценку перелета, потому что безопасность — прежде всего.

При том, что в целом 85% отзывов пассажиров оказались положительными, лучшее соотношение хороших и плохих оценок показал "Аэрофлот" (9,11 балла из 10 возможных), который и занял первое место рейтинга. Эту авиакомпанию пассажиры ценят, в первую очередь, за комфорт и надежность. Отмечаются также удобные кресла с нормальным расстоянием между ними, профессиональные пилоты, заботливые и внимательные бортпроводники, наличие питания на любых рейсах.

Правда, об обедах на коротких перелетах отзывы оказываются весьма сдержанными. А вот при перелетах свыше трех часов и, тем более, свыше шести, качество и количество пищи хвалят. О задержках рейсов пишут редко — если такие и случаются, то, как правило, по объективным причинам. В таких случаях компания предоставляет гостиницу и питание.

Часто встречаются отзывы о том, что пассажиры, следующие с пересадками, прилетают в конечный пункт раньше багажа. Впрочем, компания организует доставку такого багажа клиенту, что сглаживает негативные впечатления.

Лидер прошлогоднего рейтинга, авиакомпания «Россия» , в этом году оказалась на втором месте (9,04 балла). Пассажиры пишут о прекрасных пилотах и очень мягких посадках. Бортпроводники вежливые, спокойные, компетентные. Парк самолетов неоднородный — большинство отзывов о прекрасных, новых и чистых лайнерах, но периодически попадаются отзывы и о самолетах, техническое состояние которых оставляет желать лучшего.

Снижают оценку общего состояния самолета за нерабочие мониторы: чаще всего их упоминают в отзывах о длительных рейсах. Авиакомпанию считают очень пунктуальной — много пишут о том, что рейсы выполняются вовремя или с незначительной задержкой (до получаса). Часто снижают оценку за питание: недовольство вызывает и качество, и размер порций.

Третье место заняла S7 Airlines (8,87 балла). Компанию ценят за отличное соотношение между ценой и качеством. Пассажиры отмечают прекрасную работу сотрудников авиакомпании — как членов экипажа, так и наземных служб. Рейсы иногда задерживаются (менее двух часов), но в пути это опоздание, как правило, нагоняют. Если случаются серьезные задержки, то авиакомпания оперативно реагирует и размещает пассажиров в гостиницах, обеспечивает питанием, переоформляет билеты. Причем все это без лишней нервотрепки, отмечают пассажиры.

Также ценят, что на рейсах любой длительности кормят. Сэндвичи на коротких перелетах нравятся не всем, однако даже те, кто не любит питаться бутербродами, отмечают, что эти — вполне съедобные и свежие. Интересно, что именно у S7 перекус стабильно хвалят (у остальных перевозчиков, как правило, качество и количество «сухпайка» пассажиров не устраивает). Негативные отзывы о платном выборе места (тариф «Базовый») встречались часто после нововведения. К концу года такие отзывы почти перестали поступать.

Четвертое место заняла «Аврора» (8,83 балла), которую очень любят как альтернативу длительной дороге на автобусах и поездах, а иногда и как единственный способ добраться до пункта назначения. В пятерку лидеров также вошла авиакомпания «Ямал» (8,71 балла), которую пассажиры благодарят за прямые рейсы (не через Москву), за виртуозные взлеты и посадки в любых метеоусловиях, прекрасных бортпроводников, отсутствие задержек и низкую стоимость перелета. Но изредка критикуют за проблемы с онлайн-регистрацией.