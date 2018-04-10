Составлен рейтинг лучших авиакомпаний России

Проанализировав почти 35 тысяч отзывов пассажиров, летавших на самолете в 2017 году, сервис путешествий Туту.ру составил топ-5 российских авиакомпаний.

При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: впечатление от авиаперевозчика в целом, отношение бортпроводников, качество питания, состояние самолета и пунктуальность.

Набрав 9,11 балла из 10 возможных, первое место заняла авиакомпания «Аэрофлот» . Высокой оценки были удостоены удобные кресла, профессионализм пилотов и бортпроводников, пунктуальность, подарки для детей, а также наличие питания на любых рейсах.

Второй стала «Россия», лидировавшая в прошлом году. Эта авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот», набрала 9,04 балла. Ее хвалят за работу пилотов и бортпроводников, а критикуют за неработающие мониторы на дальних рейсах и качество питания.

Любопытно, что недавно «Аэрофлот» отругали за издевательства над пассажирами.