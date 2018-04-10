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Составлен рейтинг лучших авиакомпаний России
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Составлен рейтинг лучших авиакомпаний России 

Ридус 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Проанализировав почти 35 тысяч отзывов пассажиров, летавших на самолете в 2017 году, сервис путешествий Туту.ру составил топ-5 российских авиакомпаний.
При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: впечатление от авиаперевозчика в целом, отношение бортпроводников, качество питания, состояние самолета и пунктуальность.
Набрав 9,11 балла из 10 возможных, первое место заняла авиакомпания «Аэрофлот». Высокой оценки были удостоены удобные кресла, профессионализм пилотов и бортпроводников, пунктуальность, подарки для детей, а также наличие питания на любых рейсах.
Второй стала «Россия», лидировавшая в прошлом году. Эта авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлот», набрала 9,04 балла. Ее хвалят за работу пилотов и бортпроводников, а критикуют за неработающие мониторы на дальних рейсах и качество питания.
Тройку лидеров с 8,87 баллов замкнула S7 Airlines. На последующих двух позициях в пятерке разместились «Аврора» (8,83 балла) и «Ямал» (8,71 балла), пишет газета «Известия».
Любопытно, что недавно «Аэрофлот» отругали за издевательства над пассажирами.
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