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В Северной Осетии установят около 100 знаков турнавигации на русском и английском языках
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В Северной Осетии установят около 100 знаков турнавигации на русском и английском языках 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апреля. /ТАСС/. Около 100 знаков туристической навигации на русском и английском языках установят в Северной Осетии в 2018 году для удобства туристов, желающих ознакомиться с достопримечательностями региона, сообщили ТАСС в комитете по туризму республики.
"В течение года в Северной Осетии будут установлены около 100 знаков турнавигации на русском и английском языке. Они помогут туристам находить и знакомиться с достопримечательностями республики самостоятельно", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, для удобства туристов в республике установят 15 информационных щитов с краткими сведениями об основных исторических и природных достопримечательностях республики. Их установят и вдоль федеральных трасс, чтобы нужную информацию смогли получить и транзитные туристы.
"Ранее подобных щитов и знаков для туристов в республике не было. Мы продолжим работу по увеличению их количества и будем стараться расширять информацию на них", — отметили в комитете.
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