В Северной Осетии установят около 100 знаков турнавигации на русском и английском языках

ВЛАДИКАВКАЗ , 10 апреля. / ТАСС /. Около 100 знаков туристической навигации на русском и английском языках установят в Северной Осетии в 2018 году для удобства туристов, желающих ознакомиться с достопримечательностями региона, сообщили ТАСС в комитете по туризму республики.

"В течение года в Северной Осетии будут установлены около 100 знаков турнавигации на русском и английском языке. Они помогут туристам находить и знакомиться с достопримечательностями республики самостоятельно", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, для удобства туристов в республике установят 15 информационных щитов с краткими сведениями об основных исторических и природных достопримечательностях республики. Их установят и вдоль федеральных трасс, чтобы нужную информацию смогли получить и транзитные туристы.

"Ранее подобных щитов и знаков для туристов в республике не было. Мы продолжим работу по увеличению их количества и будем стараться расширять информацию на них", — отметили в комитете.