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Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту рейсов из Воронежа в Москву и обратно
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Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту рейсов из Воронежа в Москву и обратно 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Новое расписание начнёт действовать с 28 апреля. Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту полётов из Воронежа в Москву. В расписании появится дополнительный вечерний рейс по субботам, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе международного аэропорта «Воронеж» во вторник, 10 апреля. Полёты в аэропорт Домодедово начнут выполнять с 28 апреля. Субботний вечерний рейс из Москвы в Воронеж запланирован на 21:05, обратно самолёт отправится в 22:55. Время в полёте — 1 час 10 минут. Стоимость авиабилета в одном направлении — от 2750 рублей, продажа уже открыта. Рейс будут выполнять на бразильском самолёте Embraer 170, рассчитанном на 78 пассажиров. Ранее авиакомпания S7 выполняла по 4 полёта в день во все дни, кроме субботы. Полёты в московские аэропорты, кроме S7 Airlines, выполняют и авиакомпании «Аэрофлот» (три раза в день) и «РусЛайн» (два раза в день). Дарья Крымова
Фото — международный аэропорт «Воронеж»
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