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Что покажут болельщикам, приехавшим в Ростов, на экскурсии по Ингушетии?
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Что покажут болельщикам, приехавшим в Ростов, на экскурсии по Ингушетии? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Болельщики, которые приедут в Ростов-на-Дону на чемпионат мира по футболу, получат возможность съездить на экскурсии в Ингушетию. Куда их повезут?
Как рассказали в пресс-службе постоянного представительства Ингушетии в Москве, недавно члены правительства Ингушетии подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма с туроператорами Ростова.
Согласно этому документу, турагентства Дона будут рекламировать экскурсии в Джейрахский район республики, где расположены знаменитые древние башни и другие достопримечательности. В гостиницах будут распространять буклеты с рекламой ингушских туров.
Для болельщиков готовы организовать однодневные и двухдневные экскурсии. Задачу упрощает то, что между Ингушетией и Ростовской областью имеется прямое железнодорожное сообщение.
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