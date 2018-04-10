Что покажут болельщикам, приехавшим в Ростов, на экскурсии по Ингушетии?

Болельщики, которые приедут в Ростов-на-Дону на чемпионат мира по футболу, получат возможность съездить на экскурсии в Ингушетию . Куда их повезут?

Как рассказали в пресс-службе постоянного представительства Ингушетии в Москве , недавно члены правительства Ингушетии подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма с туроператорами Ростова.

Согласно этому документу, турагентства Дона будут рекламировать экскурсии в Джейрахский район республики, где расположены знаменитые древние башни и другие достопримечательности. В гостиницах будут распространять буклеты с рекламой ингушских туров.