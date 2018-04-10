Все включено! Романтический отдых в Таиланде обошелся Ксении Собчак в 2,5 млн рублей

Ксения щедро баловала фолловеров в Instagram фотографиями из дождливого Таиланда , а пресса смогла выяснить, во сколько ей обошелся уединенный отдых. Как сообщает портал StarHit, Собчак арендовала для отпуска виллу отеля Soneva Kiri площадью около 600 кв м. Ранее здесь отмечали свой медовый месяц Анджелина Джоли Брэд Питт (надеемся, Ксения Собчак и Максим Виторган собираются не во всем идти по следам распавшейся голливудской пары!). Выяснилось, что стоимость апартаментов, выбранных Ксенией, составляет около 2,5 млн рублей за 10 дней. В отеле пояснили, что на территории виллы есть бассейн и собственный пляж, а в гостинице — четыре ресторана, кондитерская, детский центр, кинотеатр и обсерватория. Сотрудники отеля признались, что семья Ксении предпочла спокойный отдых и много времени проводила на пляже. Посетовав на погодные условия в Таиланде, сейчас Ксения Собчак отправилась в путешествие в США вместе с подругами Матильдой Шнуровой и Никой Белоцерковской Но это уже совсем другая история! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram