Нападением на журналистов в сочинском отеле заинтересовались в министерстве туризма края

Краснодар . 11 апреля — Новая Кубань. На съемочную группу телеканала «Пятница» напали в сочинском отеле «Бридж Резорт». Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях и СМИ. На кадрах можно рассмотреть, как работники отеля применяют физическую силу в отношении журналистов.

Известно, что программа «Ревизорро» проводила очередную инспекцию.

Дата происшествия пока не известна.

Интересно отметить, что 10 апреля в Сочи началась проверка «тайных посетителей». Мероприятие проводится по инициативе краевой администрации в преддверии ЧМ-2018 по футболу. О ней подробно рассказывал вице-губернатор Кубани Василий Швец

В данном случае, стоит отметить, что «Ревизорро» выполняло практически ту же функцию — проверяли готовность отеля к приему гостейЮ среди которых явно будут болельщики.