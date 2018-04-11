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Нападением на журналистов в сочинском отеле заинтересовались в министерстве туризма края
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Нападением на журналистов в сочинском отеле заинтересовались в министерстве туризма края 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 апреля — Новая Кубань. На съемочную группу телеканала «Пятница» напали в сочинском отеле «Бридж Резорт». Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях и СМИ. На кадрах можно рассмотреть, как работники отеля применяют физическую силу в отношении журналистов.
Известно, что программа «Ревизорро» проводила очередную инспекцию.
Дата происшествия пока не известна.
Интересно отметить, что 10 апреля в Сочи началась проверка «тайных посетителей». Мероприятие проводится по инициативе краевой администрации в преддверии ЧМ-2018 по футболу. О ней подробно рассказывал вице-губернатор Кубани Василий Швец.
В данном случае, стоит отметить, что «Ревизорро» выполняло практически ту же функцию — проверяли готовность отеля к приему гостейЮ среди которых явно будут болельщики.
Гостиничный комплекс Bridge Resort имеет категорию 4*. Произошедшим заинтересовались в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. После ознакомления с видеороликом от дачи комментариев корреспонденту «Новой Кубани» сотрудники ведомства отказались, порекомендовав обратиться в правоохранительные органы.
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 Ещё 2 источника 
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