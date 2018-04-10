Билеты на поезда и самолёты скоро подешевеют 

На российский рынок железнодорожных перевозок в будущем смогут прийти частные компании, а НДС на региональные авиаперевозки могут обнулить — эта и другие инициативы Минтранса совсем скоро могут обрести силу закона. О том, как нововведения отразятся на ценах на билеты, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Лететь в отпуск летом дорого
«Цены на авиабилеты сейчас практически не растут», — заметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. При этом он добавил, что у пассажиров может сложиться иное впечатление. Но виной всему сезонность. Например, в начале апреля во Владивосток можно улететь за 11 тысяч рублей (учитывая расстояние, это совсем недорого), а в Сочи за четыре тысячи.
Но в августе, когда начнётся туристический сезон, о таких ценах можно будет забыть. «Они вырастут в 2-2,5 раза», — констатировал член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. — И тут ничего не поделаешь. Чтобы компенсировать свои затраты, в том числе и полёты на грани рентабельности в месяцы «зимнего затишья», авиакомпании стремятся взять своё в летний период. Поэтому у тех, кто покупает билеты в высокий сезон, и складывается впечатление постоянного роста». Таким образом среднестатистическому россиянину платить за летний отпуск приходится всё дороже.
Впрочем, есть и другая проблема. Дело в том, что в любое время года пролететь тысячу километров над Европой с зарубежным перевозчиком оказывается дешевле, чем то же расстояние над родными просторами с отечественной авиакомпанией. Такую ситуацию Кирилл Янков объясняет растущими год от года расходами перевозчиков. «Самолёты, как правило, в лизинге, и за их обслуживание приходится платить в соответствии с валютным курсом, плюс растущие цены на топливо. Но больше всего увеличивают себестоимость перелётов расходы на содержание региональных аэропортов», — рассказал эксперт.
Чем больше пассажиропоток в аэропорту, тем более он рентабелен. Если же в день уходит всего один-два рейса, то содержание таких «воздушных ворот» превращается в настоящую головную боль для авиакомпаний и региональной власти. «Поэтому долететь из Москвы до Самары можно в два раза дешевле, чем от Москвы до Ижевска, хотя расстояния примерно сопоставимы», — заметил Дмитрий Горин.
При этом заместитель председателя общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратил внимание на то, что в России вообще очень мало аэропортов. По их количеству страна уступает даже Бразилии. Но есть и хорошая новость. «В Правительстве получила поддержку инициатива Минтранса, суть которой в том, чтобы ввести нулевой НДС на региональные перевозки. Это позволит уменьшить себестоимость авиаперевозок почти на 10 процентов», — рассказал Илья Зотов. Но вот Москву льгота, по всей видимости, обойдёт стороной. Более того, у Правительства есть планы увеличить НДС на рейсы из столичных аэропортов с 10 до 18 процентов.
Авиарейсам нужно субсидирование
Пока программа нулевого НДС не заработала в полную силу, без субсидий из федерального бюджета авиаперевозчикам не обойтись. В этом убеждён заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. «Необходимо увеличить субсидии на внутренние перелёты. Эта поддержка должна быть направлена на сглаживание сезонного спроса», — считает он.
Субсидирование региональных авиаперевозок существует и сейчас. В бюджете на эти цели выделено восемь миллиардов рублей. Этой суммы хватает, чтобы из 62 миллионов пассажиров российских внутренних рейсов льготой воспользовались лишь 1,5 миллиона человек.
Другой мерой, которая существенно отразится на себестоимости авиаперевозок, станет переформатирование пассажиропотоков, которые направляются за рубеж. В крупных городах: Калининграде, Хабаровске, Барнауле и Красноярске предполагается построить крупные аэропорты-хабы. Они будут собирать пассажиров из близлежащих регионов и отправлять их за рубеж компаниями-лоукостерами.
«Туда должны прийти не только наши лоукостеры, но и иностранные. Задача одна — цена трёх-четырёх-часового перелёта в ближайшие страны не должна превышать пяти тысяч», — констатировал Дмитрий Горин. При этом он напомнил и о программах внутреннего туризма, которые тоже должны развиваться. И это крайне важно, поскольку турперелёты составляют 30 процентов всех авиаперевозок. Эксперт предложил воспользоваться зарубежным опытом.
«В Турции за каждый чартер государство доплачивает туроператору по девять тысяч долларов», — привёл цифры Дмитрий Горин. Свою роль должны сыграть и программы лояльности в аэропортах. Депутат Сергей Кривоносов приводит в пример опыт Адлера, где скидки на обслуживание авиакомпаний в первый год составляют 80 процентов от существующих тарифов. «Главное — создать на рынке перевозок атмосферу конкурентности», — подчеркнул парламентарий.
Отказаться от монополизма поможет закон
Между тем в последние годы конкурировать авиакомпаниям приходится не только друг с другом, но и с железной дорогой. «Поезда стали комфортнее, быстрее, введена гибкая система цен на билеты. Поднялся спрос, и это положительно отразилось на ценах. На плацкартные места они не растут уже несколько лет», — заметил Илья Зотов.
Есть, правда, одна проблема: если в воздухе конкурируют несколько перевозчиков, то по рельсам перевозчик один — РЖД, точнее, её стопроцентная «дочка» — Федеральная пассажирская компания (ФПК). Отсутствие конкуренции, как известно, всегда приводит к росту тарифов. Монополизму РЖД скоро придёт конец, отметил Кирилл Янков, добавив, что соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Документ предлагает легальную процедуру выхода на рынок пассажирских перевозок других компаний.
«Впрочем, уже сейчас на железной дороге работает не только ФПК, но и другие компании. Пока их очень мало (в основном представлены в сегменте высокоскоростных перевозок поездами «Сапсан»), но с принятием закона перевозчиков будет появляться больше», — рассказал Кирилл Янков. При этом эксперт считает, что не стоит спешить с окончательным отказом от монополизма на железной дороге. Всё-таки инфраструктура (сейчас она принадлежит РЖД) должна находиться в одних руках.
Однако нам, пассажирам, зачастую нет дела до структурных проблем отрасли — важнее цены на билеты. Они будут падать, как только будет принят законопроект и на рынке появятся альтернативные перевозчики, пообещал Янков. Обнадёживают не только прогнозы: многие пассажиры маршрута Москва — Петербург уже заметили существенное снижение цен на «Сапсан».