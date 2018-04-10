Билеты на поезда и самолёты скоро подешевеют

На российский рынок железнодорожных перевозок в будущем смогут прийти частные компании, а НДС на региональные авиаперевозки могут обнулить — эта и другие инициативы Минтранса совсем скоро могут обрести силу закона. О том, как нововведения отразятся на ценах на билеты, рассказали эксперты в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Лететь в отпуск летом дорого

«Цены на авиабилеты сейчас практически не растут», — заметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин . При этом он добавил, что у пассажиров может сложиться иное впечатление. Но виной всему сезонность. Например, в начале апреля во Владивосток можно улететь за 11 тысяч рублей (учитывая расстояние, это совсем недорого), а в Сочи за четыре тысячи.

Но в августе, когда начнётся туристический сезон, о таких ценах можно будет забыть. «Они вырастут в 2-2,5 раза», — констатировал член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков . — И тут ничего не поделаешь. Чтобы компенсировать свои затраты, в том числе и полёты на грани рентабельности в месяцы «зимнего затишья», авиакомпании стремятся взять своё в летний период. Поэтому у тех, кто покупает билеты в высокий сезон, и складывается впечатление постоянного роста». Таким образом среднестатистическому россиянину платить за летний отпуск приходится всё дороже.

Впрочем, есть и другая проблема. Дело в том, что в любое время года пролететь тысячу километров над Европой с зарубежным перевозчиком оказывается дешевле, чем то же расстояние над родными просторами с отечественной авиакомпанией. Такую ситуацию Кирилл Янков объясняет растущими год от года расходами перевозчиков. «Самолёты, как правило, в лизинге, и за их обслуживание приходится платить в соответствии с валютным курсом, плюс растущие цены на топливо. Но больше всего увеличивают себестоимость перелётов расходы на содержание региональных аэропортов», — рассказал эксперт.

Чем больше пассажиропоток в аэропорту, тем более он рентабелен. Если же в день уходит всего один-два рейса, то содержание таких «воздушных ворот» превращается в настоящую головную боль для авиакомпаний и региональной власти. «Поэтому долететь из Москвы до Самары можно в два раза дешевле, чем от Москвы до Ижевска , хотя расстояния примерно сопоставимы», — заметил Дмитрий Горин.

При этом заместитель председателя общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратил внимание на то, что в России вообще очень мало аэропортов. По их количеству страна уступает даже Бразилии . Но есть и хорошая новость. «В Правительстве получила поддержку инициатива Минтранса, суть которой в том, чтобы ввести нулевой НДС на региональные перевозки. Это позволит уменьшить себестоимость авиаперевозок почти на 10 процентов», — рассказал Илья Зотов. Но вот Москву льгота, по всей видимости, обойдёт стороной. Более того, у Правительства есть планы увеличить НДС на рейсы из столичных аэропортов с 10 до 18 процентов.

Авиарейсам нужно субсидирование

Пока программа нулевого НДС не заработала в полную силу, без субсидий из федерального бюджета авиаперевозчикам не обойтись. В этом убеждён заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов . «Необходимо увеличить субсидии на внутренние перелёты. Эта поддержка должна быть направлена на сглаживание сезонного спроса», — считает он.

Субсидирование региональных авиаперевозок существует и сейчас. В бюджете на эти цели выделено восемь миллиардов рублей. Этой суммы хватает, чтобы из 62 миллионов пассажиров российских внутренних рейсов льготой воспользовались лишь 1,5 миллиона человек.

Хабаровске, Барнауле и Другой мерой, которая существенно отразится на себестоимости авиаперевозок, станет переформатирование пассажиропотоков, которые направляются за рубеж. В крупных городах: Калининграде Красноярске предполагается построить крупные аэропорты-хабы. Они будут собирать пассажиров из близлежащих регионов и отправлять их за рубеж компаниями-лоукостерами.

«Туда должны прийти не только наши лоукостеры, но и иностранные. Задача одна — цена трёх-четырёх-часового перелёта в ближайшие страны не должна превышать пяти тысяч», — констатировал Дмитрий Горин. При этом он напомнил и о программах внутреннего туризма, которые тоже должны развиваться. И это крайне важно, поскольку турперелёты составляют 30 процентов всех авиаперевозок. Эксперт предложил воспользоваться зарубежным опытом.

«В Турции за каждый чартер государство доплачивает туроператору по девять тысяч долларов», — привёл цифры Дмитрий Горин. Свою роль должны сыграть и программы лояльности в аэропортах. Депутат Сергей Кривоносов приводит в пример опыт Адлера, где скидки на обслуживание авиакомпаний в первый год составляют 80 процентов от существующих тарифов. «Главное — создать на рынке перевозок атмосферу конкурентности», — подчеркнул парламентарий.

Отказаться от монополизма поможет закон

Между тем в последние годы конкурировать авиакомпаниям приходится не только друг с другом, но и с железной дорогой. «Поезда стали комфортнее, быстрее, введена гибкая система цен на билеты. Поднялся спрос, и это положительно отразилось на ценах. На плацкартные места они не растут уже несколько лет», — заметил Илья Зотов.

Есть, правда, одна проблема: если в воздухе конкурируют несколько перевозчиков, то по рельсам перевозчик один — РЖД , точнее, её стопроцентная «дочка» — Федеральная пассажирская компания (ФПК). Отсутствие конкуренции, как известно, всегда приводит к росту тарифов. Монополизму РЖД скоро придёт конец, отметил Кирилл Янков, добавив, что соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Документ предлагает легальную процедуру выхода на рынок пассажирских перевозок других компаний.

«Впрочем, уже сейчас на железной дороге работает не только ФПК, но и другие компании. Пока их очень мало (в основном представлены в сегменте высокоскоростных перевозок поездами «Сапсан»), но с принятием закона перевозчиков будет появляться больше», — рассказал Кирилл Янков. При этом эксперт считает, что не стоит спешить с окончательным отказом от монополизма на железной дороге. Всё-таки инфраструктура (сейчас она принадлежит РЖД) должна находиться в одних руках.