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Куда уехать из Казани на неделю
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Куда уехать из Казани на неделю 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Хорошая погода и яркое солнце напоминает казанцам об отпускном сезоне. Его можно приблизить. Турагентства всегда готовы прийти на помощь тем из нас, кто больше не может выносить офисные будни. Публикуем стоимость туров с вылетом из Казани в ближайшие пару недель.
Недельный отдых в Шардже обойдется в 40 000 рублей на двоих. Жить предлагается в трехзвездночном отеле. Завтрак, обед и ужин входят в стоимость.
Турецкий Кемер зовет тех, кто любит пляжи, но ненавидит чересчур жаркую погоду. Сейчас там +20 °С. Турагентства предлагают поселиться в трехвездочном отеле за 40 000 рублей на двоих. Трехразовое питание включено.
Основная туристическая активность в Сочи приходится на Красную Поляну. Стоимость тура на двоих туда — 15 000 рублей.
В Таиланде начинается сезон дождей, но, говорят, отдых он не испортит. Недельный отдых в Паттайе будет стоить паре отпускников примерно 70 000 рублей. Завтрак в стоимость включен, а добывать обед и ужин придется самостоятельно.
Из Казани в итальянскую Болонью можно улететь за 36 000 рублей на двоих. В стоимость входит проживание и, вероятно, завтрак. Обеды и ужины остаются на совести туристов.
Пражские каникулы дороже. Неделя в Праге обойдется в 60 000 рублей на двоих. Без питания и без экскурсий.
Экзотические направления тоже есть. Можно уехать в Шри-Ланку и на Мальдивы. Рейсы не прямые, придется пересаживаться в дубайском аэропорту. Отдых в Шри-Ланке обойдется в 100 000 рублей на двоих. Мальдивы дороже — примерно 260 000 рублей на двоих.
Стоимость туров актуальна на момент публикации.
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