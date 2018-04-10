Куда уехать из Казани на неделю

Хорошая погода и яркое солнце напоминает казанцам об отпускном сезоне. Его можно приблизить. Турагентства всегда готовы прийти на помощь тем из нас, кто больше не может выносить офисные будни. Публикуем стоимость туров с вылетом из Казани в ближайшие пару недель.

Недельный отдых в Шардже обойдется в 40 000 рублей на двоих. Жить предлагается в трехзвездночном отеле. Завтрак, обед и ужин входят в стоимость.

Турецкий Кемер зовет тех, кто любит пляжи, но ненавидит чересчур жаркую погоду. Сейчас там +20 °С. Турагентства предлагают поселиться в трехвездочном отеле за 40 000 рублей на двоих. Трехразовое питание включено.

Основная туристическая активность в Сочи приходится на Красную Поляну. Стоимость тура на двоих туда — 15 000 рублей.

Таиланде начинается сезон дождей, но, говорят, отдых он не испортит. Недельный отдых в Паттайе будет стоить паре отпускников примерно 70 000 рублей. Завтрак в стоимость включен, а добывать обед и ужин придется самостоятельно.

Из Казани в итальянскую Болонью можно улететь за 36 000 рублей на двоих. В стоимость входит проживание и, вероятно, завтрак. Обеды и ужины остаются на совести туристов.

Пражские каникулы дороже. Неделя в Праге обойдется в 60 000 рублей на двоих. Без питания и без экскурсий.

Экзотические направления тоже есть. Можно уехать в Шри-Ланку и на Мальдивы . Рейсы не прямые, придется пересаживаться в дубайском аэропорту. Отдых в Шри-Ланке обойдется в 100 000 рублей на двоих. Мальдивы дороже — примерно 260 000 рублей на двоих.

Стоимость туров актуальна на момент публикации.

Читайте также:

Кривая Казань. Весеннее обострение

Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит?