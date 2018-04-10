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Открыта регистрация на юбилейный Крымский транспортный форум!
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Открыта регистрация на юбилейный Крымский транспортный форум! 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Сегодня на полуострове происходят большие изменения: идёт строительство федеральной трассы «Таврида», развивается инфраструктура яхтенного туризма, прорабатывается концепция развития «Крымских морских портов», планируется расширение сети железных дорог, модернизация автомобильных дорог полуострова, строительство гражданского терминала аэропорта Бельбек.
Уже весной этого года ожидается открытие Крымского моста (автомобильной части) и нового терминала аэропорта «Симферополь», что даст мощный импульс развитию транспортной, экономической и туристической составляющих Крыма.
На Пятом юбилейном Крымском транспортном форуме можно будет обсудить ход работы и развитие реализуемых на полуострове проектов — как государственных, так и бизнес-инициатив. Крупных и не очень, но однозначно — значимых для развития полуострова.
В свой пятый юбилейный год, Форум станет площадкой для самого широкого обсуждения этого процесса всеми участниками мероприятия, ещё более открытой для диалога, где каждый делегат сможет поделиться видением имеющихся проблем, решить вопросы своего бизнеса и способствовать продуктивной работе всего транспортно-логистического комплекса полуострова.
Для этого в июне 2018 года на гостеприимной крымской земле вновь встретятся бизнесмены, эксперты, представители государственных структур, профессионалы транспортной отрасли, чтобы наметить новые вехи в развитии транспортно-логистической отрасли Крыма.
Приглашаем Вас присоединиться к диалогу на Пятом юбилейном Крымском транспортном форуме, который состоится 28 — 29 июня 2018 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa). Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе «Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:
· в Москве +7 (495) 646-01-51,
· в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.
До встречи на Крымском транспортном форуме!
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