Спаржа с трюфелями, фестиваль смерти и страстное танго: эксперты выяснили, как встречают туристический сезон в разных странах

Испании, Мексике, Начало туристического сезона — интересное время не только для путешественников, но и для стран, которые их встречают. В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты рассказали как встречают зарубежных гостей в Нью-Йорке Бельгии и на Кипре

Художник Александр Каргальцев отметил, что туристов в первую очередь привлекает в Нью-Йорке — Таймс-сквер.

— Эта площадь просто завораживает людей своим видом. Когда находишься там — кажется, будто ты попал в кино. Самое узнаваемое место в Нью-Йорке, которое покоряет своей атмосферой. Туристических сезонов в городе два — на рождество и летом, во второй половине июня. Несмотря на то, что в городе в это время стоит невыносимая жара, и кажется, будто ты попал в субтропики. В такие моменты спасают пляжи, расположенные вокруг города и знаменитый Брайтон-Бич. А вот Нью-Йоркский смог — это миф. С океана постоянно дует бриз и выдувает все настолько быстро, что подобное явление даже не успевает образоваться.

Что касается мероприятий и фестивалей, которые должны привлекать больший поток туристов, то в Нью-Йорке проводятся круглогодичные продуктовые ярмарки, а ближе к лету высаживают невероятное множество растений и цветов. Специально для ярмарок могут даже перекрыть целую улицу. Все продукты натуральные, естественно выращенные в Нью-Джерси.

Александр Каргальцев также выделил места обязательные для посещения.

— Конечно музеи, например, Американского искусства, Гуггенхайм, Метрополитен, Национальный мемориал и музей 11 сентября, где стояли Башни близнецы, а теперь располагается обелиск с падающими водопадами — впечатляющее зрелище. И, конечно же, граффити — одни из лучших в мире.

Художник также вывел формулу настоящего жителя Нью-Йорка.

— Когда у тебя появляется первый собственный склад с вещами — ты становишься истинным нью-йоркцем. Горожане стараются держаться подальше от мест скопления туристов. Если вы хотите сфотографировать местного жителя, то лучше сначала спросить у него разрешения. Вам никто и никогда не откажет, но этого требуют правила приличия. Но все-таки в этом городе возможно все, здесь нет запретов.

Хайме Гомес — предприниматель из Испании подчеркнул, что в Барселоне в первую очередь необходимо посетить дома Гауди.

— Там даже жил Пикассо — это место, где в воздухе витает искусство. Помимо этого, следует посетить Монсеррат — великолепный монастырь, который располагается высоко в горах в часе-полтора езды от Барселоны. Из развлечений — туристам просто необходимо увидеть как в Испании танцуют фламенко. Правда, в Каталонии это не очень популярный танец, там предпочитают танцевать Сардана — национальный хороводный танец. Запоминающимся зрелищем также может стать коррида — несмотря на то, что это достаточно кровавая забава, она сопряжена в Барселоне с правилом — не убивать быков. И, конечно, каждому туристу следует попробовать паэлью — рис с морепродуктами.

Мадридский предприниматель подчеркнул, что Каталонию лучше посещать в июне, сентябре и мае.

— Это самые приятные сезоны для туристов, когда не очень жарко. А вот в июле и августе, напротив — для приезжего воздух в Испании будет невыносимо горяч. В Барселоне ежедневно проводятся различные фестивали. С программами мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии. Каталония — место, где постоянно что-то происходит, — добавил Хайме Гомес.

Туристический сезон на Кипре начинается с 1 мая, поведала Ольга Каильи из Лимасола, несмотря на слегка прохладную погоду, по местным меркам.

— Туристы начинаются купаться с начала июня и заканчивают только в конце октября. Но Кипр — это не только море и солнце. Он богат туристическими местами, красивыми монастырями, чудотворными в том числе. На территории страны 39 монастырей и свыше 200 византийских церквей, так что с точки зрения паломнического туризма — это самый удачный выбор. Кроме того, на Кипре следует увидеть раскопки древнего города Куриум, со своим амфитеатром. Или византийский монастырь Киккос (Киккский монастырь), в котором находится оригинал одной из трех икон, написанной святым Лукой при жизни Девы Марии. Люди приезжают со всего мира, чтобы приложится к ней, особенно в Пасхальные праздники и в день рождения Марии — 15 августа. Эти места обязательны для посещения.

Ольга также отметила, что на Кипре очень хорошо относятся к туристам, особенно к российским, так как это единоверное государство.

— В стране можно чувствовать себя как дома и спокойно развлекаться, но не следует интересоваться недвижимостью на Северном Кипре, так как это непризнанная страна. Что касается мероприятий, самым знаменитым в стране является карнавал, который начинается перед пасхальным постом. Помимо этого, в Лимасоле проходит фестиваль вина в последнюю неделю августа — первую неделю сентября, а в апреле-мае местные жители деревушки Зиги устраивают фестиваль сбора вкуснейшей кипрской клубники.

Павел Гогулан — экстремал путешественник из Буэнос-Айреса , рассказал интересный факт — Аргентину можно считать туристической страной, по крайней мере, за то, что только из местного города Ушуая отправляются пароходы, идущие в сторону Антарктиды. Это самая ближайшая к ней точка.

— Кроме того, в штате Мендоса расположены главные виноградники страны. Все вино, которое производится в Аргентине создается именно там. И, конечно, знаменитое аргентинское танго, которое вы можете встретить только на улицах Буэнос-Айреса. Несмотря на то, что в современном мире все начали переходить на его разновидность — реггетон, на улочках страны еще можно встретить настоящее страстное танго, которое является местной фольклорной особенностью.

В целом, страна более известна как «футбольная». У местных детей практически нет телефонов и они занимают себя футболом, в который здесь играют даже девочки. Поэтому, если вы находитесь в Аргентине — следует посетить матч какой-нибудь знаменитой местной команды. Также, аргентинской достопримечательностью считается церемония Мате — это крепкий зеленый тонизирующий чай с высоким содержанием кофеина. Если местный житель предлагает вам мате, проявляя, таким образом, свое гостеприимство, отказаться невозможно, это считается дурным тоном.

Гид и переводчик Екатерина Иванова напомнила, что Мексика — страна контрастов, где на каждый вкус можно найти множество интересного.

— Если вы являетесь поклонником природы, вам следует поехать в Чатос — тропический лес, водопады и свежие впечатления вам обеспечены. Если вы больше любите фауну — можно поплавать и понырять с китами, или выпустить черепах. В целом, туристическая Мексика — на 45 процентов предполагает курортный отдых на берегу моря, но в стране есть и свои интересные достопримечательности, например, музей Майя. Любители ленивого и пляжного отдыха точно найдут, чем занять себя в этих местах. А вот Карибы — это скорее место для дайверов и любителей экстрима. Там вы сможете посетить Сеноты — подводные пещеры с необычными сталактитами и сталагмитами. Кроме того, Мексика — это мекка для любителей астрологии, она входит в топ-5 таких стран. За последний год страну посетило примерно 39 миллионов туристов.

Екатерина Иванова отдельно выделила, что в Мексике не стоит путешествовать самостоятельно.

— Самый безопасный вид путешествий по стране — с надежным туроператором. Даже местные жители предпочтут полет на самолете, нежели дальнюю поездку на автомобиле. Прогулка по Мексике напоминает лотерею или русскую рулетку.

Она также рассказала о бюджетном отдыхе в стране и о местных фестивалях.

— Бюджетным курортным вариантом могу стать Паленке, Юкатан, Канкун (юг страны, Карибское море), и даже Мехико . Исторические руины есть везде. Праздничные мероприятия не локализованы в столице. В каждом штате есть что-то свое. Например, в феврале проходит крупный фестиваль, на котором собираются все регионы Мексики — участники надевают костюмы, готовят национальные блюда, исполняют народные песни и танцы. В апреле в Мехико пройдет международный фестиваль, где в течение 10 дней разные страны будут представлять свои блюда и сувениры. Гости смогут устроить себе краткий экскурс по миру. Ну, и конечно же, ноябрьский фестиваль Смерти (День мертвых), который давно стал отдельным видом искусства. Люди разрисовывают себе лица, едут на кладбище, и вместо того, чтобы бояться, они поют и смеются. Мексиканцы считают, что смерть — это табу, и таким образом избегают своего страха.

Бельгия — очень туристическая страна, в которую ежегодно приезжают миллионы людей, отметила основатель Института современного образования и исследований Екатерина Царанок.

— Туристический сезон в стране — круглый год. Люди приезжают посмотреть на необычную архитектуру и уникальные фестивали. Интересная бельгийская новинка — комфортабельный ресторан в трамвае. Замечательная концепция для отдыха. Вы осматриваете самые красивые места Брюсселя и пробуете блюда от лучших шеф-поваров, которые ориентируются на господствующий в стране сезон. Сейчас в Бельгии — сезон спаржи, поэтому местным кулинарным шедевром считается спаржа с трюфелями — это блюдо просто необходимо попробовать.

Екатерина Царанок также поделилась информацией о малоизвестной бельгийской достопримечательности, которую следует увидеть своими глазами,

— В первую очередь следует посмотреть на роскошный цветочный ковер, который раскладывают на Гранд Пляс один раз в два года. В этом году его можно будет увидеть с 16 по 19 августа. Демонстрация миллиона различных цветов сопровождается музыкой и невероятным световым шоу. Кроме того, в Бельгии проходит два необычных фестиваля. Гиковский фестиваль — мероприятие, на котором собираются любители комиксов, аниме, компьютерных игр и фантастических фильмов. Только этим летом пройдут 6 мероприятий в самых крупных выставочных центрах страны. Вторым интересным событием является Пивной фестиваль, во время которого можно отведать более 1000 сортов пива во всех кафе и ресторанах страны. Многие заведения предлагают необычное пивное меню, где можно попробовать даже мороженое с пивом. В стране совершенно другая культура. Люди пробуют напитки, веселятся, беседуют, и на всю округу не найдется ни одного сильно пьяного человека, — подытожила Екатерина.

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