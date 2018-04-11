Где провести майские каникулы?

Впереди длиннные майские выходные. Хотим этот мини-отпуск провести с пользой. Куда можно недорого слетать на праздники?

Таиланд и — В преддверии майских праздников большой популярностью пользуются направления с прямым вылетом из Красноярска . В этом году это Турция Вьетнам , — говорит руководитель турагентства Юлия Дымнова. — На российских курортах в это время ещё прохладно для купания. Те, кто планирует отдых заранее и бронирует туры заблаговременно, приобретают путёвки по очень выгодным ценам. Чем ближе к праздникам, тем меньше мест и, соответственно, выше цены. Поэтому лучше поторопиться с выбором места для отдыха.

Кстати, по горячим путёвкам отдохнуть за границей в мае можно в пределах 30 тыс. на человека.