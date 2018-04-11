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Где провести майские каникулы?
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Где провести майские каникулы? 

АиФ Красноярск 24 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Впереди длиннные майские выходные. Хотим этот мини-отпуск провести с пользой. Куда можно недорого слетать на праздники?
— В преддверии майских праздников большой популярностью пользуются направления с прямым вылетом из Красноярска. В этом году это Турция, Таиланд и Вьетнам, — говорит руководитель турагентства Юлия Дымнова. — На российских курортах в это время ещё прохладно для купания. Те, кто планирует отдых заранее и бронирует туры заблаговременно, приобретают путёвки по очень выгодным ценам. Чем ближе к праздникам, тем меньше мест и, соответственно, выше цены. Поэтому лучше поторопиться с выбором места для отдыха.
Кстати, по горячим путёвкам отдохнуть за границей в мае можно в пределах 30 тыс. на человека.
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