В Госдуме позитивно оценили высокий спрос на билеты ЧМ-2018 со стороны болельщиков из США

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев удивлен высоким спросом на билеты чемпионата мира-2018 со стороны болельщиков из США . По последним данным, напомним, на главный турнир четырехлетия собирается свыше 16 тысяч болельщиков из Америки. — С одной стороны, такое большое количество болельщиков из США удивляет, учитывая, что их сборная не прошла отборочный турнир чемпионата мира-2018, — сказал Дегтярев. — С другой стороны, всем известно, как хорошо Россия умеет организовывать спортивные мероприятия. С каким радушием и гостеприимством мы встречаем наших туристов. Это показали и лучшая Олимпиада в Сочи-2014, и Кубок конфедераций-2017. Кроме того, не нужно путать футбольных болельщиков, спортсменов и мирных путешественников с агрессивными политическими деятелями западных стран. Люди, как правило, далеки от их интриг и амбиций. Мы с нетерпением ждем наших гостей на празднике спорта в России этим летом. Что же касается разного рода информационных вбросов о террористических угрозах, антизападных настроениях, отсутствии помощи туристам без нужного количества американских дипломатов, то здесь действует поговорка — «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Западная пресса и раньше пугала весь мир заголовками, о том, что в России дикие медведи на улицах, и люди не знают иностранных языков. Однако, все, кто побывал у нас остались довольны и увезли прекрасные впечатления. ( Андрей СИЗЯКИН Представитель Трампа: «Болельщики должны дважды подумать перед поездкой в Россию» // В посольстве России ответили на предупреждение болельщикам от властей США по поводу ЧМ-2018