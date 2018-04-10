АТОР: Всего около 100 россиян купили путевки на Боракай на даты, когда остров будет закрыт для туристов

«Путевки на даты, в которые остров будет закрыт, забронировали лишь около 100 российских туристов. И в таком малом количестве бронирований нет ничего удивительно — их всего порядка 10 тыс. за год. Кроме того, в мае-июне уже невысокий сезон», — сказала М. Ломидзе.

По ее словам, купившим путевки будет предложено либо выбрать другие острова Филиппин или сопоставимые по цене курорты в иных странах, либо получить обратно 100% потраченных средств.

Ранее президент страны Филиппин Родриго Дутерте принял решение с 26 апреля закрыть Боракай для посещения туристов на шестимесячный срок из-за скопившегося там мусора. Он заявил, что гостиницы, рестораны и другие предприятия спускали сточные воды в море.