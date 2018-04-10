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АТОР: Всего около 100 россиян купили путевки на Боракай на даты, когда остров будет закрыт для туристов
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АТОР: Всего около 100 россиян купили путевки на Боракай на даты, когда остров будет закрыт для туристов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Лишь порядка 100 россиян купили путевки на филиппинский остров Боракай с датами отдыха после 26 апреля, сообщила Агентству городских новостей «Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она напомнила, что с 26 апреля и в течение полугода курорт будет закрыт для посещения в связи с экологическими проблемами.
«Путевки на даты, в которые остров будет закрыт, забронировали лишь около 100 российских туристов. И в таком малом количестве бронирований нет ничего удивительно — их всего порядка 10 тыс. за год. Кроме того, в мае-июне уже невысокий сезон», — сказала М. Ломидзе.
По ее словам, купившим путевки будет предложено либо выбрать другие острова Филиппин или сопоставимые по цене курорты в иных странах, либо получить обратно 100% потраченных средств.
Ранее президент страны Филиппин Родриго Дутерте принял решение с 26 апреля закрыть Боракай для посещения туристов на шестимесячный срок из-за скопившегося там мусора. Он заявил, что гостиницы, рестораны и другие предприятия спускали сточные воды в море.
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