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В новом терминале аэропорта «Симферополь» тестируют работу такси
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В новом терминале аэропорта «Симферополь» тестируют работу такси 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В новом терминале аэропорта «Симферополь» создана диспетчерская служба такси. Презентация ее работы состоялась во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Услуги такси будет оказывать сам аэропорт, специально для этого было установлено программное обеспечение. Заказать машину можно будет на сойках в зоне выдачи багажа и прибытия, в специальном терминале или у работников аэропорта со специальными планшетами, а также через сайт аэропорта. Водители такси будут получать информацию о заказе через приложение.
Среди требований, предъявленных к таксистам, — наличие соответствующей лицензии, стаж не менее трех лет, автомобиль со спецоборудованием (в том числе Wi-Fi и терминал для расчета банковской картой, двойной видеорегистратор, система «ЭРА-ГЛОНАСС»). Кроме того, водители будут регулярно проходить медосмотр.
Пассажиры смогу выбрать один из трех типов авто: эконом, комфорт и минивэн. Стоимость проезда в такси будет фиксированной.
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