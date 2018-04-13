Новый терминал аэропорта Симферополя заработает 16 апреля в 08.00

"Уже через несколько дней, 16 апреля (понедельник) с 8 утра все рейсы начнут выполняться из нового терминала", — сказал Плаксин.

Тестовые испытания нового терминала с участием сотрудников аэропорта, волонтеров и студентов крымских вузов прошли в начале апреля. Во время тестов участники прошли путь пассажира, а на выходе заполняли специально разработанный чек-лист.