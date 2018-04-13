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Новый терминал аэропорта Симферополя заработает 16 апреля в 08.00
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Новый терминал аэропорта Симферополя заработает 16 апреля в 08.00 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Новый терминал аэропорта в столице Крыма начнет обслуживание пассажиров в понедельник, 16 апреля, с 08.00, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.
"Уже через несколько дней, 16 апреля (понедельник) с 8 утра все рейсы начнут выполняться из нового терминала", — сказал Плаксин.
Тестовые испытания нового терминала с участием сотрудников аэропорта, волонтеров и студентов крымских вузов прошли в начале апреля. Во время тестов участники прошли путь пассажира, а на выходе заполняли специально разработанный чек-лист.
Росавиация 12 апреля выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Симферополь».
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