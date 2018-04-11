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Новый терминал аэропорта Симферополя начнет работу 16 апреля
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Новый терминал аэропорта Симферополя начнет работу 16 апреля 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
Новый терминал международного аэропорта Симферополь начнет работу с 8.00 16 апреля, сообщило агентство Крыминформ со ссылкой на руководителя пресс-службы аэропорта Игоря Лаптева.
«16 апреля в 8.00 все рейсы переводятся из старого терминала в новый терминал», — сообщил Лаптев.
По его словам, судьба старого терминала еще решается. «Операционная деятельность старого терминала прекращается. Городские и республиканские власти обсуждают вопрос касательно его судьбы. Там останется несколько объектов инфраструктуры, которые занимаются обслуживанием рейсов деловой авиации и государственной», — отметил он.
Терминал, строительство которого началось в мае 2016 года, рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн
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