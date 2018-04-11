Новый терминал аэропорта Симферополя начнет работу 16 апреля

«16 апреля в 8.00 все рейсы переводятся из старого терминала в новый терминал», — сообщил Лаптев.

По его словам, судьба старого терминала еще решается. «Операционная деятельность старого терминала прекращается. Городские и республиканские власти обсуждают вопрос касательно его судьбы. Там останется несколько объектов инфраструктуры, которые занимаются обслуживанием рейсов деловой авиации и государственной», — отметил он.

Терминал, строительство которого началось в мае 2016 года, рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн