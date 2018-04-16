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Новый терминал аэропорта «Симферополь» примет первые рейсы
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Новый терминал аэропорта «Симферополь» примет первые рейсы 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
Новый терминал международного аэропорта "Симферополь" начинает работу.
Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя.
"С 08.00 утра аэропорт "Симферополь" переводит прием и отправку всех выполняемых рейсов в новый аэровокзальный комплекс. Первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в понедельник в 08:20 утра по московскому времени", — говорится в сообщении авиаузла.
В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.
Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.
Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.
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